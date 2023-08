Francia, tenuta prigioniera in casa dal marito per 12 anni: tedesca di 53 anni salvata dalla polizia

Le foto dell'ingresso del palazzo dove c'è l'appartamento in cui viveva una coppia di coniugi a Forbach, nella Francia orientale. La polizia francese ha dichiarato di aver arrestato un cittadino tedesco di 55 anni dopo che sua moglie era stata scoperta vivere in stato di prigionia da 12 anni. Una fonte della polizia ha dichiarato che la donna, anch'essa tedesca, di 53 anni, era riuscita a chiamare la polizia in Germania, che hanno allertato i colleghi francesi. La donna era in camera da letto nuda e con la testa rasata. Inoltre presentava ferite multiple, tra cui ossa rotte.