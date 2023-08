Thor Pedersen, l'uomo che ha fatto il giro del mondo (senza mai prendere l'aereo) è tornato a casa

L'uomo dei record è finalmente tornato a casa. Il danese Torbjorn Pedersen, soprannominato "Thor" ha concluso il suo giro per il mondo, iniziato il 10 ottobre 2013, il 26 luglio 2023, senza prendere l'aereo nemmeno una volta.

Sono 195 i paesi che l'uomo ha visitato in dieci anni (203 se si contano anche quelli non riconosciuti ufficialmente dall'Onu), ma dopo aver visitato le Maldive (l'ultimo che mancava) è riuscito a coronare il suo sogno e finalmente tornare a casa dalla famiglia. Ha viaggiato a piedi e con qualsiasi mezzo di trasporto, tranne che in aereo.

Era una delle regole che si era imposto all'inizio della sua avventura, oltre quella di trascorrere almeno 24 ore in ogni paese.

Naturalmente non sono mancati ostacoli e problemi di ogni tipo, come aver guidato una barca in tempesta tra i ghiacci dell'Islanda o essersi ammalato di malaria cerebrale in Ghana.

Il viaggio di Thor

Invece che demoralizzarsi, Pedersen ha ricordato quali altri episodi gli hanno ridato il coraggio di continuare il suo viaggio. Ad esempio, nell'ottobre del 2015, in Congo, si è seduto sul retro di un camion, che percorreva una strada sterrata, con oltre 50 persone. Ad un certo punto una donna ha iniziato un ritmo a suon di bottiglia d'acqua contro la mano e a cantare e in pochi secondi, tutti sul camion cantavano insieme a lei.

L'avventura sarebbe dovuta durate sei anni, secondo le previsioni iniziali, ma la pandemia ha bloccato Pedersen per due anni ad Hong Kong e solo nel gennaio 2022 è ripartito. E nel frattempo si è pure sposato nel 2021 con la sua fidanzata, ormai moglie, Le.

A maggio 2023 è appunto arrivato nell'ultimo paese da visitare, le Maldive, e il 26 luglio è ritornato a casa, in Danimarca, accolto da una folla festosa nel porto di Aarhus.

Ecco le sue dichiarazioni, riportate da Cnn: «Ho visto molti occhi pieni di lacrime quando sono tornato, la gente singhiozzava e mi abbracciava. Ho anche ricevuto molti regali e incontrato persone che hanno seguito la mia avventura sui social media dalla Colombia alla Norvegia fino in Australia. È stato fantastico».