Israele, torna l'incubo degli attentati a Gerusalemme, al checkpoint uccisi 3 terroristi, l'auto era piena di armi e materiale bellico

Si riaffaccia l'incubo degli attentati a Gerusalemme, il timore dei lupi solitari che agiscono in autonomia, in modo quasi casuale ma coordinati da una precisa volontà. La tensione dopo più di un mese di bombardamenti a tappeto a Gaza è altissima. Stamattina, ad uno dei posti di blocco tra la zona palestinese e quella israeliana, alle porte di Gerusalemme in prossimità del tunnel, un uomo armato di mitra ha fatto fuoco sui militari che erano di guardia e controllavano il transito delle auto. Alcuni militari sono stati feriti di cui uno gravemente. L'attentato pare sia stato messo a segno da tre terroristi, tutti eliminati dagli israeliani.

Uno dei militari israeliani ha filmato gli attimi immediatamente successivi all'attentato, mostrando i corpi dei miliziani palestinesi a terra, mentre arrivavano le ambulanze per prestare soccorso ai feriti.

L'auto dei palestinesi era stata fermata per una normale ispezione e a bordo è stata trovata una grande quantità di munizioni.

Lo Shin Bet e la polizia stanno indagando se i terroristi, identificati come residenti a Hebron, dovevano raggiungere Gerusalemme per compiere un grande attacco nei prossimi giorni nella città considerata santa dalle tre religioni monoteiste.

