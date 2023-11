Gaza, tregua in cambio di 50 ostaggi: trattativa in stallo. Bozza di intesa ma Israele frena

di Raffaele Genah

Qualcosa, forse più che qualcosa, si sta muovendo. Ma nella storia dolorosa e tragica dei 240 ostaggi rapiti il 7 ottobre scorso e ancora nelle mani di Hamas ci sono molti interrogativi e diverse pagine ancora da riempire. Di certo le parole del presidente americano Joe Biden sembrano aver aperto ad un improvviso ottimismo. Ma, in un quadro in cui trovano spazio più le dichiarazioni propagandistiche che le conferme, conviene restare ai fatti e provare a mettere insieme i pezzi del difficile mosaico. Tutto gira intorno alle anticipazioni dell’agenzia Reuters che ha raccolto le rivelazioni di una fonte (un non meglio precisato «funzionario informato sui negoziati») secondo cui l’accordo sarebbe imminente, con il rilascio di 50 ostaggi in cambio di un cessate il fuoco di alcuni giorni sulla Striscia di Gaza - Hamas ne chiede cinque, mentre Israele ne concederebbe al massimo tre - e del rilascio di donne e minori palestinesi detenuti nelle carceri israeliani.

I NUMERI

Quanti possano essere nessuno può dirlo, ed è proprio sui numeri che si starebbe consumando un ulteriore, duro, braccio di ferro che avrebbe portato ad uno stallo.

Il portavoce dell’ala militare di Hamas azzarda che il Qatar starebbe trattando per il rilascio di 200 tra donne e minori palestinesi. E non sembra un caso che, subito dopo, la stessa agenzia britannica abbia di nuovo consultato la sua fonte, la quale ha precisato che Hamas ha accettato le linee generali dell’accordo, mentre Israele non lo ha ancora sottoscritto e starebbe negoziando proprio su numeri e dettagli. E allora i responsabili dell’organizzazione terroristica islamica attaccano: Israele non è seriamente interessato ad una trattativa, «sta ritardando il rilascio di donne e bambini prigionieri in cambio di una tregua umanitaria, il rilascio di detenuti nelle carceri e l’ingresso degli aiuti», dice ad Al Jazeera Izzat al Rishek, membro dell’ufficio politico, secondo cui Israele «sta temporeggiando per continuare la sua aggressione e la sua guerra contro i civili».

IL COLLOQUIO

Netanyahu, dopo l’ennesimo colloquio telefonico con Biden, è andato in visita ai soldati nella base di Zikim e ha esposto il suo pensiero su quello che comunque accadrà anche dopo l’eventuale cessate il fuoco, se sarà approvato: «Non c’è luogo a Gaza che non raggiungeremo. Non c’è nascondiglio o rifugio per gli assassini di Hamas. Andremo là, prenderemo i terroristi e riporteremo a casa gli ostaggi: sono per noi due missioni sacre». Anche gli altri due componenti del “gabinetto di guerra”, il ministro della Difesa Gallant e il capo dell’opposizione Gantz, dicono a chiare note che la guerra comunque non si fermerà fino alla «completa distruzione di Hamas».

La possibile tregua e l’eventuale scambio servirebbero ad alleviare momentaneamente le sofferenze dei civili della Striscia e di alcune delle famiglie israeliane a cui sono stati ferocemente sottratti i propri cari. E mentre la pressione dei parenti continua a farsi sentire sul governo di Netanyahu, con una marcia che da Tel Aviv raggiungerà Gerusalemme, sul campo prosegue senza sosta la ricerca da parte dell’esercito dei nascondigli in cui vengono tenuti i rapiti.

LA RICERCA

Impresa con altissimo coefficiente di difficoltà per l’alto numero di persone coinvolte, per la difficile individuazione delle prigioni sotterranee e anche per la custodia affidata a diversi gruppi - trentacinque ostaggi sono nelle mani della Jihad islamica -, oltre che ad una quantità imprecisata di milizie più piccole, raggruppamenti anche di cani sciolti che aspirano così ad entrare nel Gotha del terrorismo islamico.

Sul terreno di guerra, dunque, la caccia non ha finora portato risultati apprezzabili. C’è stata l’incursione nell’ospedale di Al Shifa, sotto al quale, secondo Israele, si nasconderebbe il cuore operativo di Hamas: i soldati dell’IDF fanno sapere «di aver trovato armi, ma non indizi sugli ostaggi».

LA DIPLOMAZIA

Le diplomazie internazionali continuano a far sentire la propria voce per una tregua e per la liberazione dei sequestrati. Il presidente Biden, parlando con l’emiro Al Thani, usa parole dure per il rapimento di così tanti bambini - tra i quali uno di tre anni americano - a cui sono stati uccisi i genitori. E il cancelliere Scholtz dichiara: «Ci prendiamo cura particolarmente degli ostaggi tedeschi, ma chiediamo che anche tutti gli altri tornino presto a casa». La premier Meloni al telefono con il presidente turco Erdogan: «Ribadiamo la nostra posizione, rilascio immediato dei sequestrati e pause umanitarie». E il ministro Tajani, al Question time: «Siamo impegnati perché li rilascino senza condizioni».