Stati Uniti, 40 terremoti in 24 ore spaventano il Nord-Ovest: si riattiva una delle faglie più pericolose

È tornata molto attiva una delle faglie sismiche più pericolose degli Stati Uniti. Da ieri nella zona del Nord-Ovest tra Oregon e Washington, si sono registrati oltre 40 terremoti di magnitudo compresa tra 3,5 e 5,8. Non sono segnalati tsunami o particolari danni, ma i dati spaventano gli esperti. Nel 1700 proprio dalla Blanco Fracture Zone, questo il nome della faglia, si scatenò il più violento sisma del continente americano. Le maggiori oscillazioni del terremoto sono state registrate a 200-250 miglia a ovest di Newport, una maggiori città dell'Oregon. Le scosse sono state avvertite dai cittadini che spaventati sono scesi nelle vie e nelle piazze della città.

I terremoti in questa zona degli Stati Uniti non sono troppo frequenti, ma per l'esperto Harold Tobin, direttore del Pacific Northwest Seismic Network organismo di monitoraggio interno all'Università di Washington, questi eventi sismici avranno un seguito. «Se oggi mi chiedessero dove sarebbe più probabile registare terremoti sulla Terra direi sicuramente nel Nord degli Stati Uniti», spiega l'esperto intervistato alla Cnn. Stando alle analisi e alle ricerche dell'Oregon State University la Blanco Fracture Zone sarebbe più attiva e pericolosa della famigerata faglia di San Andreas in California.

There has been a 'swarm' of earthquakes off the Oregon coast this evening; the strongest reaching 5.8!



Such swarms are common. Thankfully, they mostly occur far from shore along strike-slip faults.



This means there is NO tsunami risk because little water is displaced! pic.twitter.com/8reA3m3rL0

— NWS Eureka (@NWSEureka) December 8, 2021