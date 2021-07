Terremoto in Alaska: allerta tsunami negli Stati Uniti: scossa di magnitudo 8.2. Il terremoto è stato segnalato vicino a Sandpoint, nelle Aleutine orientali. Secondo lo United States Geological Survey, il sisma avrebbe colpito la zona alle 22:15 (ora locale) a una profondità di una profondità di 46,7 km.

#BREAKING : 8.2 strong #earthquake rocks the coast of #alaska. #tsunami warning. This is the strngst #earthquake after 2018. Pray for the people of Alaska. Stay strong. Prayer🙏🙏 pic.twitter.com/qDLZwo1xu1

— cheikaba h (@CheikabaH) July 29, 2021