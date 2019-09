Terremoto in Indonesia di 6.5, almeno un morto e danni ingenti alle isole Molucche

Terremoto, paura, danni e almeno un morto in Indonesia alle isole Molucche. La scossa, di magnitudo 6.5, è stata registrata alle 6.46 ora locale (l'1:46 in Italia). Parti dell'edificio di un'università islamica sono crollate nella capitale provinciale di Ambon, uccidendo un insegnante. Un ospedale della città è stato danneggiato e i pazienti sono stati evacuati in tende all'aperto nel cortile.

