Terremoto a Istanbul di 4.7, epicentro nel mar di Marmara: allarme tra la popolazione

Terremoto a Istanbul, in Turchia. Una scossa è stata registrata alle 8.42 locali, le 10.42, nella città sul Bosforo. Secondo quanto riferiscono gli istituti di rilevazione, la magnitodi è stata di 4.7. Non si registrano al momento danni a persone o cose, ma si segnala grande allarme tra la popolazione. L'epicentro è stato registrato a una profondità di 9,8 km nel mar di Marmara, a sud-ovest della megalopoli. L'area è attraversata dalla faglia nord anatolica, che la pone a rischio sismico.

Terremoto in Versilia, magnitudo 2.9 ed epicentro a Camaiore: gente in strada



Felt #earthquake (#deprem) M4.7 strikes 71 km W of #İstanbul (#Turkey) 3 min ago. Please report to: https://t.co/902QX9FhSi pic.twitter.com/W5nGd96GKI

— EMSC (@LastQuake) September 24, 2019