Terremoto devastante ad Haiti che si inserisce su una scia di terremoti fortissimi (il 12 agosto una scossa di 8.1 è stata registrata nell'Atlantico del Sud tra South Georgia e Sandwich meridionali). Il sisma è stato di magnitudo 7.2 a 12 km a nord-est di Saint-Louis du Sud. Lo riferisce Usgs. La magnitudo registrata è di gran lunga superiore a quella di 6,1 della scala Richter che il 12 gennaio del 2010 devastò il Paese, provocando oltre 220mila morti. Il terremoto è stato registrato alle 8.29 ora locale. Una seconda scossa di terremoto di magnitudo 5,2 della scala Richter, venti minuti dopo la prima di magnitudo 7,2, è stata registrata ad Haiti, con epicentro nel dipartimento sud, 37 chilometri a sudest di Jeremie. Centinaia di case risultanio crollate.

Un'allerta tsunami è stata diramata e poi revocata dall'istituto geologico americano Usgs in seguito al terremoto di magnitudo 7,2 della scala Richter con epicentro nel sud di Haiti.

Tempesta

Le previsioni meteo hanno però confernato che tra il 16 e il 17 agosto Haiti sarà raggiunta dalla tempesta Grace con venti fino a 65 chilometri orari.

Haiti, 29 morti

Almeno 29 persone, tra cui due bambini di sette e nove anni, sono morte e molte altre sono rimaste ferite ad Haiti in seguito al terremoto di magnitudo 7,2 della scala Richter che ha colpito il Paese. Quattro vittime identificate sono state registrate ad Aquin e l'altra a Nippes, secondo quanto riferisce 'Gazete Haiti'. «Un alto numero di vittime è probabile e il disastro è probabilmente ampio», ha detto l'istituto geologico americano Usgs. Il sito Haiti Libre parla di numerosi edifici crollati a Jeremie, nel sud del Paese. Il sisma è stato registrato alle 8.29 ora locali nel dipartimento di Nippes, con epicentro a 20 chilometri a sud di Petit Trou de Nippes, 121 chilometri a sudovest della capitale Port au Prince. Numerosi edifici sono crollati anche a Les Anglais, Aquinoise e les Cayes.

Attesa anche la tempesta. Non c'è pace per Haiti. È in arrivo infatti anche la tempesta tropicale Grace. Secondo quanto riferito, nel Paese oggi devastato da un terremoto di magnitudo 7,2 della scala Richter, è atteso nella notte tra lunedì e martedì il passaggio della tempesta che al momento si muove ad una velocità di 35 chilometri all'ora. Ad Haiti potrebbe portare venti fino a 65 chilometri all'ora.

