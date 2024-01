Terremoto 6.7 in Kazakistan, al confine con la Cina: ​scossa è stata registrata alle 19.09 ora italiana

Un terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito la città di Almaty, in Kazakistan, al confine con la Cina. Lo rendono noto fonti del governo kazako, riporta la Tass.

Terremoto in Kazakistan

La forte scossa di terremoto che ha colpito l'area vicino a New Aksu in Xinjiang è stata percepita anche ad Almaty, ad oltre 200 km dall'epicentro. Le persone hanno temporaneamente lasciato le loro abitazioni per ragioni di sicurezza.