La Russia costruisce missili Cruise aggirando le sanzioni: l'escamotage del Cremlino e il ruolo dei Paesi alleati

L'esercito russo sta aggirando le sanzioni dell'Occidente. Il Cremlino sta importando la tecnologia Usa tramite Paesi alleati, rivenditori terzi e società fasulle. L'obiettivo di Mosca è quello di comprare materie prime per costruire missili Cruise contro l'Ucraina. Ma come si è arrivati fino a questo punto?

Cosa è successo in questi mesi

Nelle prime settimane della guerra in Ucraina, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni devastanti volte a paralizzare gli sforzi bellici del Cremlino e a precludere l'accesso alla tecnologia necessaria per produrre armi sofisticate. Ma 17 mesi dopo, la Russia sta sfruttando le scappatoie nel regime sanzionatorio dell'Occidente per importare tecnologia statunitense.

I funzionari ucraini hanno dichiarato martedì scorso che i missili da crociera russi K-100 utilizzati nei recenti attacchi sono stati costruiti nel 2023, utilizzando più di 30 componenti stranieri, il che significa che le sanzioni occidentali non hanno funzionato. «Le restrizioni sono già state imposte, ma le sanzioni devono essere rafforzate in modo che la Russia non possa ottenere componenti critici e produrre missili», ha detto su Telegram il capo dell'ufficio presidenziale Andriy Yermak.

L'escamotage e il ruolo del Kazakistan

Le sanzioni statunitensi includono il divieto di vendita di tecnologia che potrebbe essere utilizzata dalla Russia per costruire armi. L'industria degli armamenti russa dipende da tempo dalla tecnologia dei microchip degli Stati Uniti per i componenti delle armi, come i sistemi di navigazione per i missili a lungo raggio, così come i droni e gli aerei.

Gary Sommerville, un investigatore dell'intelligence della Gran Bretagna, ha scritto un recente rapporto ne lquale spiega che ha trovato 450 componenti di fabbricazione straniera utilizzati nelle armi più sofisticate della Russia. Ha detto che la Russia si è adattata alle sanzioni e ha costruito un sistema di appalti segreti di successo incentrato sui suoi vicini e altri stati vicini, tra cui il Kazakistan. «Nonostante le sanzioni iniziali e le misure di controllo delle esportazioni messe in atto subito dopo l'invasione dell'Ucraina, si sono adattati e stanno facendo affidamento su questi paesi terzi», ha detto Insider.

Il ministro dell'Economia nazionale del Kazakistan Alibek Kuantyrov ha dichiarato in una dichiarazione a Insider che il paese, pur non aderendo alle sanzioni occidentali contro la Russia, si è impegnato a rallentare il flusso dei beni sanzionati. «Il governo kazako ha costantemente affermato il suo impegno ad assicurare che il territorio del Kazakistan non venga utilizzato per aggirare le sanzioni», ha detto.

«Il governo ha messo in atto regole severe, tra cui un rigoroso monitoraggio delle merci sanzionate.

Le autorità applicano le misure di controllo necessarie per prevenire il rischio di sanzioni secondarie. Il Kazakistan è aperto e trasparente su queste questioni».



Il ruolo dei microchip

Per ottenere i pezzi, il ministero della Difesa russo ha creato una rete di società false spesso registrate in paesi come il Kazakistan e l'Armenia. Le aziende poi acquistano la tecnologia statunitense alla rinfusa tramite rivenditori di terze parti e la rispediscono in Russia.

Il colonnello Mykola Danilyuk, un ufficiale ucraino, ha detto all'Economist a luglio che la Russia stava usando i negozi online per importare sistemi di chip USA usati per controllare i missili. Molti di questi componenti sono classificati come «duplice uso»: quando un articolo ha sia applicazioni civili che militari e quindi non sono coperti dalle sanzioni.

«Puoi semplicemente ordinarli su Aliexpress ed esportarli in un paio di valigie dal Kazakistan», ha detto Danilyuk. Un portavoce di Aliexpress ha rifiutato di commentare il disco. Secondo il rapporto dell'Economist, le schede logiche prodotte dalla California Altera Flex sono state utilizzate per costruire i missili Cruise KH-100 utilizzati dalla Russia negli attacchi contro le città e le infrastrutture ucraine.Il rapporto non indicava che Altera Flex stesse infrangendo le regole. La ditta non ha risposto ad una richiesta di osservazioni.