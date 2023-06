Madonna Trevignano, la presunta veggente: «Ho parlato abbastanza, non è servito a nulla»

«Ho già parlato abbastanza, non è servito a nulla». Gisella Cardia, la presunta veggente di Trevignano, contattata dall'Adnkronos dopo le parole del Papa sulle apparizioni mariane, replica in questi termini, optando ora per il silenzio. «Avete già fatto abbastanza», aggiunge riferendosi al clamore mediatico sulla vicenda per la quale una Commissione diocesana istituita dal vescovo di Civita Castellana è al lavoro per verificare se si sia in presenza di fenomeno soprannaturale o meno . Il Papa, intervenendo a "A sua immagine", ha fatto riferimento alle apparizioni mariane osservando: «Non cercare lì, perché quello è uno strumento della devozione mariana che non sempre è vero. A volte sono immagini della persona. Ci sono immagini della Madonna che sono vere, ma mai la Madonna ha attirato a sé. A me la Madonna piace vederla col dito verso l'alto, che indica Gesù».