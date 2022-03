Starlink, l'app di Elon Musk è la più scaricata in Ucraina: permette di navigare su internet via satellite

Nel conflitto ucraino scende, a modo suo, anche Elon Musk. La sua app Starlink, che permette alle persone di accedere a un servizio internet basato su un collegamento satellitare, è diventata la App più scaricata in Ucraina. Da quando le truppe russe hanno invaso il Paese l’applicazione è stata scaricata quasi 100mila volte. E in due settimane i suoi dati si sono più che triplicati: secondo una ricerca di Sensor Tower, su App Store e Google Play, solo domenica scorsa ha avuto 21.000 download in tutto il mondo. La maggior parte di queste è avvenuta in Ucraina.

Elon Musk ha consegnato al Paese i dispositivi che permettono la connessione via satellite su richiesta del vicepremier e ministro della trasformazione digitale ucraino, Mykailo Fedorov.

La battaglia, dunque, si conduce anche sulla connessione internet. Musk, a inizio marzo, secondo quanto racconta il Daily Mail, aveva lanciato l'ipotesi che il servizio Starlink di SpaceX potesse essere sotto i riflettori della Russia. Il magnate statunitense ha accolto con preoccupazione un avvertimento di un ricercatore sulla sicurezza informatica secondo il quale i dispositivi usati per le comunicazioni satellitari potrebbero diventare obiettivi di attacchi aerei.

Musk ha chiesto agli utenti di attivare Starlink solo se strettamente necessario, di posizionare l’antenna lontano dalle persone e di mimetizzarle per evitare che possa essere rilevata.

A new batch of Starlink stations is already in Ukraine! Technology is our future. Today it helps Ukrainians! It helps the new good to defeat the old evil. Ukraine is the future! Thank you @elonmusk! Thank you @MorawieckiM! pic.twitter.com/4ZAfgxPW3S

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 15, 2022