Ucraina, incontro online tra Papa Francesco e il patriarca Kirill: «cooperazione per affrontare la crisi umanitaria»

Speranza nella pace e collaborazione tra le due chiese, ortodossa e cattolica, per superare il disastro umanitario della guerra in Ucraina. Sono stati questi i punti chiave del colloquio online tra Papa Fancesco e il Patriarca di Mosca Kirill.

«Le parti hanno sottolineato l'eccezionale importanza del processo negoziale in corso, esprimendo la loro speranza per il raggiungimento al più presto di una pace giusta» ha fatto sapere il Patriarcato di Mosca in una nota pubblicata sul proprio sito web.

Le due chiese collaboreranno per superare la crisi umanitaria

Papa Francesco e il Patriarca Kirill «hanno discusso anche di alcune questioni attuali della cooperazione bilaterale». Il patriarca Kirill, in particolare, «ha salutato cordialmente il Primate della Chiesa Cattolica Romana, esprimendo soddisfazione per la possibilità di organizzare un colloquio». Inoltre, «ha avuto luogo una discussione dettagliata della situazione sul suolo ucraino. Particolare attenzione - spiega il Patriarcato nella nota - è stata rivolta agli aspetti umanitari dell'attuale crisi e alle azioni della Chiesa ortodossa russa e della Chiesa cattolica romana per superarne le conseguenze».



Da parte della Chiesa ortodossa russa, hanno assistito al colloquio il presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne, il metropolita Hilarion di Volokolamsk, e un dipendente del segretariato del Decr per le relazioni intercristiane, Nikolaev. La Chiesa cattolica romana era rappresentata dal cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, e da Jaromir Zadrapa, sacerdote membro del Consiglio.