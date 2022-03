Putin: «In Donbass un genocidio, l'Ucraina avrà presto armi nucleari. Russia non tornerà indietro»

Mentre Volodymyr Zelensky parla al congresso USA e cita l'11 settembre per rappresentare il disastro in Ucraina, Vladimir Putin interviene dal Cremlino spiegando le ragioni della "operazione speciale" della Russia, che finora è stata «un successo», dice. «Gli abitanti del Donbass hanno subito un genocidio per 8 anni, chiediamo il riconoscimento delle repubbliche separatiste di Doenetsk e Luhansk», aggiunge il presidente russo.

APPROFONDIMENTI UCRAINA Foto LA GUERRA IN DIRETTA Zelensky: «Nostro Paese vive l'11 settembre» IL FOCUS Putin, il piano "C" per l'Ucraina MONDO Russia in difficoltà contro la resistenza Ucraina, gli...

«L'obiettivo della Russia non è occupare l'Ucraina» dice e avverte che Kiev potrebbe «avere presto armi nucleari». Fermarci? «Non succederà, l'Occidente non ci conosce», le sue parole riportate dall'agenzia russa "Tass".

Putin, il piano "C" per l'Ucraina (che spaventa l'Intelligence): dopo Odessa, priorità agli attacchi missilistici

Russia in default da oggi? Ecco cosa succederà (e cosa rischiano i risparmiatori italiani)

«Occidente vuole smembrare la Russia»

«Le sanzioni occidentali hanno colpito duramente l'intera economia globale», continua Putin. L'Occidente «sta cercando di smembrare la Russia, ma non ci riuscirà. Il tentativo occidentale di avere un dominio globale sta giungendo al termine. Le sanzioni occidentali hanno colpito duramente l'intera economia globale», dice il numero uno del Cremlino. «Non permetteremo che l'Ucraina sia usata come base per azioni aggressive contro la Russia».