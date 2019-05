Sposi in luna di miele avvertono un cattivo odore nel resort a 5 stelle: lei muore, è giallo

Un giallo dai contorni ancora da definire e che rischia di mettere a repentaglio i buoni rapporti tra Gran Bretagna e Sri Lanka. Tutto è successo dopo una morte avvenuta per cause misteriose. La 31enne Usheila Patel e suo marito, Khilan Chandaria, 33, dopo essersi sposati a Brent, nel nord di Londra, il 19 aprile, erano partiti quattro giorni dopo per la luna di miele. Appena entrati nella stanza del resort a 5 stelle nella città costiera di Galle, i neosposi però hanno notato un odore sgradevole e il loro viaggio d'amore si è concluso in tragedia.

Sri Lanka honeymoon husband banned from leaving after wife's death: Newly-weds Khilan Chandaria, 33, and Usheila Patel, 31, fell ill two days into their Sri Lanka trip. https://t.co/ezMGVhzieR pic.twitter.com/spKgZ15AK0 — TURKAZZİ.COM (@turkazzi) 10 maggio 2019

I due, come riporta l'Independent, hanno allertato il personale in merito allo strano odore nella stanza, poi hanno ordinato da mangiare in camera e sono andati a letto. Una cena leggera, un panino e delle patatine, ma nel corso della notte hanno iniziato a stare molto male, fino a vomitare sangue. È stato allora che hanno deciso di allertare i soccorsi e sono stati portati con urgenza in ospedale.



Usheila Patel, la 31enne morta misteriosamente

Credendo fosse una semplice intossicazione alimentare non hanno dato peso al loro malore, ma la loro condizione di salute era più gravde del previsto. La 31enne è morta poco dopo il ricovero a causa della gravissima disidratazione, mentre il marito è ancora ricoverato in gravi condizioni, anche se secondo i medici se la caverà. Non si conoscono le cause del loro malore, la autorità stanno indagando e i sanitari stanno facendo dei test per fare una diagnosi precisa. Sta di fatto che per il momento allo sposo è stato impedito di lasciare il paese. Per il momento nessuna accusa è stata mossa, ma le indagini proseguono in varie direzioni. Le recensioni della struttura erano ottime e in passato nulla era accaduto. L'uomo ha dichiarato al Sun: «Parlo ancora con Usheila di notte quando guardo le stelle. Doveva essere con me per il resto delle nostre vite».

