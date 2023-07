Giovedì 13 Luglio 2023, 18:30 - Ultimo aggiornamento: 18:50

Circa 150mila dollari in meno. Questo è lo sconto che Stockton Rush ha applicato a una cliente per salire a bordo di un'immersione del Titan nel 2022. Renata Rojas, che è stata direttrice di una filiale della BNP Paribas negli Stati Uniti, desiderava visitare il relitto del Titanic fin da quando era bambina. Appassionata di immersioni, ha pagato più di 105.000 dollari per coronare il suo sogno. Meno dei 250mila richiesti dal Ceo di Oceangate. Come è stato possibile?

Il sogno realizzato

"Non possiedo un appartamento. Non possiedo un'auto. Non sono ancora andata sull'Everest. Tutti i miei risparmi sono stati destinati al mio sogno, che è quello di andare sul Titanic", aveva detto Rojas nel 2022 a Exploring By The Seat Of Your Pants, come riporta Arab news. Cercava di visitare il relitto in una spedizione prevista per il 2019, ma poi è stata annullata per Covid. "Ho fatto molti sacrifici nel corso del tempo". E ul 19 luglio 2022 la donna di Cozumel riesce nell'impresa. Vede i resti del Titanic. "Un onore rappresentare il Messico in qualcosa di così storico, sono stata la prima donna".

Perché ha risparmiato

“Abbiamo preso parte a ogni aspetto della spedizione, dopo esserci immersi siamo stati in grado di vedere l'incredibile Titanic. Usiamo telecamere 8k e questa è l'ancora del Titanic, non è mai stata ripresa così da vicino", ha concluso. Rojas ha contribuito al monitoraggio e al funzionamento del sistema sonar a bordo del sommergibile. Così ha risparmiato. "Un'esperienza davvero emozionante per me".