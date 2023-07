Titan, il primo sottomarino di OceanGate è in vendita. Antipodes, può immergersi fino a 300 metri: ecco quanto costa

OceanGate ha sospeso tutte le sue attività dopo l'implosione del Titan che ha provocato cinque vittime tra cui il Ceo Stockton Rush. Ma la società è ancora in possesso di altri sottomarini, tra questi c'è Antipodes che è attualmente in vendita. Il prezzo per acquistarlo? La bellezza di 795mila dollari. Ma il broker di yacht incaricato della cessione del sommergibile ora ha deciso di fare un passo indietro. Steve Reoch, l'uomo che dovrebbe cercare un acquirente, a Insider ha dichiarato che non vuole più «avere niente a che fare con questo».