Sottomarino Titan, ecco come è andata l'implosione: la ricostruzione video in 3D fa milioni di visualizzazioni

Come è imploso il sottomarino Titan e cosa di intende nello specifico il termine implosione? La risposta arriva dal sito di video streaming più famoso del mondo: YouTube. Sullla piattaforma, il canale AiTelly ha caricato e mostrato nel dettaglio il sommergibile targato OceanGate dentro cui sono morti cinque uomini. È stato visto da più di 6 milioni di persone in meno di due settimane.

L'account YouTube «AiTelly» ha mostrato come e perché il sommergibile, in missione per vedere il relitto del Titanic, sia imploso a causa dell'immensa pressione subacquea. Il Titan ha perso le comunicazioni con la sua nave di supporto domenica 18 giugno, durante la discesa verso il relitto del Titanic a 3810 metri circa sotto la superficie.

Giorni dopo sono stati recuperati i suoi detriti. Gli esperti sostengono che abbia subito una «implosione catastrofica». Gli uomini abordo Hamish Harding, 58 anni, Shahzada Dawood, 48 anni, e suo figlio Suleman Dawood, 19 anni, il pilota della Marina francese Paul-Henry (PH) Nargeolet e l'amministratore delegato di OceanGate Stockton Rush sono morti sul sommergibile.

Sottomarino Titan, OceanGate aveva completato 13 spedizioni su 90. Il tasso di successo? Solo 14%

I dettagli emersi dal video

La nuova animazione, che utilizza un software open-source chiamato Blender, mostra come il «design sperimentale» di Titan sia diverso dalla tecnologia subacquea esistente che utilizza acciaio, titanio e alluminio.

Il canale YouTube ha impiegato 12 ore per inserire i dati di OceanGate nel software di modellazione 3D e creare l'animazione dinamica per gli spettatori. Alla fine, secondo gli esperti, il problema era la costruzione in fibra di carbonio di Titan, un materiale che può «rompersi all'improvviso».

Titan e l'allarme sbagliato, l'ingegnere: «Non era quello corretto, doveva controllare i diametri del cilindro» https://t.co/rxYnu6LyT2 — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) July 12, 2023

Gli animatori hanno persino ricostruitoo l'aspetto dell'interno del sottomarino, affermando: «Questo è ricostruzione più dettagliata che avete mai visto».