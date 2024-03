Aborto, in Francia diventa un diritto costituzionale: dove è ancora vietato nel mondo? Da Malta all'Iraq

È la prima volta al mondo che un Paese inserisce tra i diritti fondamentali il diritto all'aborto. La Francia sceglie di proteggere così l'interruzione di gravidanza. Se ne discute, e si sottolinea il primato, perché in moltissimi Paesi non è sempre possibile fare diversamente se si scopri di essere incinta. Se state pensando agli Stati Uniti, fate bene. Lì, la sentenza della Corte Suprema di appena un anno fa ha smantellato un diritto sancito da un precedente tribunale. Il punto è proprio questo: era smantellabile. Il 24 giugno 2022 in America è stato cancellato il diritto costituzionale all'aborto perché i giudici hanno archiviato la sentenza Roe v. Wade del 1973 rimandando la competenza di legiferare a ogni singolo Stato. Occhio: l'aborto è diventato un tema elettorale per il presidente Biden che ambisce a essere rieletto.

Ma dove è ancora vietato l'aborto? (mappa del Center for reproductive rights).

