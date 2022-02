Siccità, allarme negli Usa: mai così grave da 1.200 anni. Cosa sta succedendo

Un periodo di siccità così allarmante non si vedeva da almeno 1.200 anni nell'ovest degli Stati Uniti. Lo afferma uno studio pubblicato su Nature Climate Change nel corso del quale i ricercatori hanno analizzato anche lo spessore degli anelli degli alberi per risalire alle condizioni di umidità del suolo nelle diverse epoche. Secondo gli scienziati del clima del Lamont Doherty earth observatory della Columbia University che hanno partecipato alla ricerca, il riscaldamento globale ha reso la mega siccità più estrema: «Abbiamo mostrato che l'aumento delle temperature nel sud ovest degli Stati Uniti ha contribuito per circa il 42% alla gravità di questa siccità».

Siccità, allarme negli Usa

La zona presa in considerazione, ha fatto sapere Nbc news in un ampio approfondimento sullo studio, è un'area del Nord America che va dal Montana meridionale al Messico settentrionale e dall'Oceano Pacifico fino alle Montagne Rocciose. Secondo i ricercatori, in questa vastissima area negli ultimi venti anni le temperature sono state di circa 1,64 gradi Fahrenheit superiori alla media registrata nel periodo dal 1950 al 1999. A causa della siccità si sono esaurite le forniture d'acqua finora assicurate da due dei più grandi bacini idrici del Nord America, costringendo gli stati della zona interessata a rivedere le loro strategie per i prossimi anni. Ed è aumentato il rischio di incendi, con grave pericolo per gli agricoltori e gli allevatori.

Lo studio

Nello studio, riporta Nbc news, sono stati analizzati gli anelli degli alberi per rilevare la disponibilità di acqua nel corso della storia, utilizzando dati che risalgono fino all'anno 800. Gli anelli degli alberi, infatti, permettono agli scienziati di stimare le condizioni di umidità del suolo prevalenti nel clima delle diverse epoche: gli anelli più sottili indicano anni più secchi e con meno umidità, quelli più larghi indicano invece anni più umidi. Si è scoperto quindi che negli ultimi 12 secoli si sono verificate diverse siccità di grande rilievo in questa zona degli Stati Uniti. La differenza rispetto al passato è che i cambiamenti climatici stanno rendendo questi fenomeni sia più frequenti che più intensi. In particolare l'ultima mega siccità sembra non avere alcuna intenzione di scomparire. Quindi ci vorranno molti anni piovosi consecutivi per ritornare alla normalità.

«Nel passato, dopo venti anni alcune di queste grandi siccità hanno cominciato a esaurirsi», ha detto a Nbc news Park Williams, scienziato del clima nell'Università della California e autore principale dello studio: «L'ultima siccità, invece, non solo non si sta esaurendo ma è in pieno svolgimento, forte come mai prima». Ci sono infatti il 75% di probabilità che il fenomeno climatico raggiunga il traguardo dei 30 anni. «Quando hai siccità sempre peggiori e sempre più vicine tra loro, cresce di molto il tempo necessario per riprendersi», ha concluso Williams.