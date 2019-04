Fa sesso con un suo alunno di 17 anni, prof nei guai: polizia trova liquido biologico in classe

Ha avuto rapporti sessuali con un suo alunno diciassettenne. Per questo motivo Edna Mabel Longoria, 39 anni, di McAllen, Texas, insegnante in una scuola a Mission, è stata sospesa. La donna è accusata di aver avuto un rapporto improprio con un suo studente, reato di secondo grado punibile nello Stato americano con la reclusione dino fino a 20 anni di carcere e una multa di 10mila dollari.

Longoria insegna scienze della salute alla Mission Veterans 'Memorial High School, spiega Craig Verley, portavoce dell'istituto. «La sicurezza e il benessere degli studenti è una priorità assoluta nella missione Cids e nelle sue scuole», si legge in una dichiarazione del distretto. «I funzionari prendono sul serio tutte le accuse che possono influire sulla sicurezza e il benessere dei nostri studenti».

Gli amministratori della scuola hanno alla polizia lo scorso 21 marzo l'accusa formulata da almeno uno studente con cui la Longoria aveva avuto una relazione sessuale. Il diciassettenne in questione ha affermato agli investigatori della polizia che, a partire dalla fine di febbraio, aveva avuto molteplici incontri sessuali con la Longoria in un'aula del liceo del campus. Ed è proprio in quell'aula che gli investigatori hanno localizzato «molti liquidi biologici».

Lo studente ha anche fornito i messaggi di testo lasciati sul telefonino tra lui e l'insegnante e quelli su Snapchat giudicati adgli investigatori «inappropriati e pieni di materiale di natura sessuale».

Il preside Fidel Garza Jr. ha inviato una lettera ai genitori mercoledì notificandoli di «una relazione riguardante il presunto comportamento di uno dei nostri dipendenti» come scrive Themonitor.com .

«La sicurezza e il benessere degli studenti sono una priorità assoluta nella nostra scuola. I funzionari prendono sul serio tutte le accuse che possono influenzare la serenità dei nostri ragazzi», si legge in un comunicato della direzione. L'insegnante dopo l'arresto è uscita dal carcere giovedì pomeriggio dopo aver pagato una cauzione da 50mila dollari. In attesa di essere processata: se giudicata colpevole rischia una pena molto pesante.

