Sesso con l'alunno, arrestata la prof che ha avuto il figlio da un 14enne

E' finita agli arresti domiciliari la donna, 31 anni, accusata di "atti sessuali con minore", al centro dell'inchiesta della procura di Prato che dall'8 marzo indaga sul rapporto tra lei e un 15enne al quale dava ripetizioni private.

Il ragazzino - come dimostrato dall'esame del Dna - è anche padre dell'ultimo figlio della donna, nato la scorsa estate, che oggi ha 7 mesi. Secondo quanto riferito da uno dei legali della 31enne, è stato notificato stamani anche un avviso di garanzia al marito.

La prof incinta dell'allievo di 14 anni alle amiche: «Visto come somiglia al ragazzino?»

La mamma del 15enne: «Ecco come ho scoperto che era diventato papà»

L'adolescente del quale lei, sposata dal 2007 e già madre di un bimbo di soli 4 anni più piccolo della sua «conquista», si era innamorata. Nel quartiere appena fuori Prato si rincorrono le voci, la gente bisbiglia e l'anonimato che fin qui ha tentato di proteggere i protagonisti di questo tsunami sembra non aver funzionato.

«Era lei a farci notare la somiglianza del neonato con lo studente che andava a fare lezioni a casa sua - racconta una donna - Quel piccolino nato ad agosto, così chiaro, era diverso da tutti di loro. E lei non lo nascondeva, anzi».

«Della serie, 31 anni e non sentirli - scriveva sulla sua bacheca Facebook a corredo di un selfie -. Penso che potrei sedermi a un banco di qualsiasi quarta liceo e non si accorgerebbero dell'intrusa». Quel ragazzino, forse, confermava il suo pensiero fisso: sentirsi ancora adolescente, nonostante la maternità precoce e una famiglia così apparentemente stabile. «Nulla è impossibile se ci credi», scriveva. Così ha portato avanti la gravidanza, restando con il marito che fino a pochi giorni prima del parto l'ha fotografata col pancione abbracciata al loro primo figlio. E che continua a restarle accanto, al punto da non andare a lavoro pur di non lasciarla sola nel clamore mediatico.

