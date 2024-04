Serpente da "record" in Giappone: costringe il puntualissimo treno ​Shinkansen a 17' di ritardo

Il giorno in cui un treno della Shinkansen, la rete ferroviaria su cui viaggiano i "treni proiettile" e mai in ritardo, partì in anticipo di 20 secondi, la compagnia si scusò. Per chi è abituato a partenze e arrivi precisi al secondo, anche quello era uno smacco. Figurarsi un ritardo di 17', colpa di un minuscolo serpente trovato in una carrozza passeggeri. È successo martedì, quando un pendolare della stazione di Tokyo ha riferito al personale di aver visto un serpente di 40 centimetri nella carrozza di un treno in arrivo da Nagoya, secondo la Central Japan Railway Company.

Il treno doveva partire per la città di Osaka, ma è stato invece messo fuori servizio a titolo precauzionale. È stato necessario assegnare un altro treno alla tratta, causando un ritardo che, sebbene breve rispetto a molti altri standard ferroviari nazionali, è stato relativamente significativo per il servizio puntualissimo del del Giappone.

Non sono stati segnalati feriti. Oltre 600 passeggeri sono stati colpiti dal ritardo.

I treni della Shinkansen

Il treno ad alta velocità, noto come Shinkansen in Giappone, è noto per la sua efficienza e velocità fino a 320 chilometri all'ora. I pendolari in Giappone sono abituati alla sua affidabilità. Nel 2017, un conducente su un servizio, lo Tsukuba Express, chiese scusa della rete dopo essere partito con 20 secondi di anticipo.