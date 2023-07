Serial killer incastrato dal Dna trovato sul cartone della pizza 13 anni dopo: quattro le donne uccise

Il suo Dna è stato ritrovato dalla polizia scientifica sul cartone di una pizza. Ed è lo stesso Dna di un capello trovato sulla scena di diversi delitti. Quel campione biologico è diventato la prova regina per risolvere degli omicidi 13 anni fa. Il dna appartiene a un architetto di 59 anni che ora è stato arrestato con l'accusa di essere il serial killer che uccise diverse donne, seppellendo i loro corpi nella spiaggia newyorchese di Gilgo Beach.

L'uomo si chiama Rex Heuerman, è stato incriminato grazie alle tracce di Dna sul cartone di una pizza che aveva mangiato, che combaciano con quelle trovate su almeno tre delle vittime, riferiscono i media americani.

A suspect taken into custody in connection with the unsolved serial killings of women found along a New York beach highway has been identified as Rex Heuerman, law enforcement sources tell CBS New York. https://t.co/VTbj2r8dLw

— CBS News (@CBSNews) July 14, 2023