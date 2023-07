Michelle Causo uccisa a Primavalle: il giudice sta interrogando il ragazzo accusato dell'omicidio

Il ragazzo accusato di aver ucciso Michelle Causo a Primavalle è sottoposto a interrogatorio di garanzia davanti al Gip. Il 17enne si trova al centro di prima accoglienza in via Virginia Agnelli, nel quartiere Portuense. Ieri è stata effettuata l'autopsia sul corpo della vittima, secondo cui da una prima analisi la giovane non avrebbe subito violenze sessuali. Lo scopo degli investigatori è anche di capire il movente che ha portato all'omicidio della ragazza.

