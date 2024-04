Malattia X, allerta degli scienziati: «La prossima pandemia sarà dovuta al virus dell'influenza»

L'influenza torna a essere una minaccia, gli scienziati lanciano l'allarme su quella che per ora chiamano solo Malattia X. A riferirlo è The Guardian. Secondo studiosi importanti, l’influenza è l’agente patogeno che con maggiore probabilità scatenerà una nuova pandemia nel prossimo futuro.

La malattia X

Influenza che, passata in secondo piano in questi anni, miete comunque morti e malati gravi da sempre. Un sondaggio internazionale, che sarà pubblicato il prossimo fine settimana, secondo The Gurdian «rivelerà che il 57% degli esperti di malattie senior ora pensa che un ceppo di virus influenzale sarà la causa della prossima epidemia globale di malattie infettive mortali». La convinzione che l'influenza sia la più grande minaccia pandemica al mondo si basa su ricerche a lungo termine che dimostrano che è in continua evoluzione e mutazione, ha affermato Jon Salmanton-García dell'Università di Colonia, che ha condotto lo studio. «L’influenza appare ogni inverno - spiega - Potremmo descrivere queste epidemie come piccole pandemie. Sono più o meno controllate perché i diversi ceppi che li causano non sono abbastanza virulenti, ma non sarà necessariamente così per sempre”. L'indagine ha coinvolto 187 scienziati senior e sarà diffusa al congresso della Società europea di microbiologia clinica e malattie infettive (ESCMID) che si terrà a Barcellona il prossimo fine settimana.

Cosa dicono gli esperti

Secondo il 21% degli esperti che hanno preso parte allo studio, la prossima causa più probabile di una pandemia, dopo l’influenza, sarà probabilmente un virus – soprannominato Malattia X – ancora sconosciuto alla scienza.

L'Oms

La settimana scorsa, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha espresso timori sull’allarmante diffusione del ceppo influenzale H5N1 che sta causando milioni di casi di influenza aviaria in tutto il mondo. Questa epidemia è iniziata nel 2020 e ha portato alla morte o all’uccisione di decine di milioni di pollame e ha anche spazzato via milioni di uccelli selvatici. Più recentemente, il virus si è diffuso alle specie di mammiferi, compresi i bovini domestici che ora sono infetti in 12 stati degli Usa, aumentando ulteriormente i timori sui rischi per gli esseri umani. Più specie di mammiferi vengono infettate dal virus, maggiori sono le possibilità che esso si evolva in un ceppo pericoloso per l'uomo, ha detto la settimana scorsa alla rivista Nature Daniel Goldhill, del Royal Veterinary College di Hatfield. La comparsa del virus H5N1 nei bovini è stata una sorpresa, ha aggiunto il virologo Ed Hutchinson, dell'Università di Glasgow. I maiali possono contrarre l’influenza aviaria, ma fino a poco tempo fa i bovini no. Erano infettati dai loro stessi ceppi della malattia. Quindi la comparsa del virus H5N1 nelle mucche fu uno choc. «Significa che il rischio che il virus penetri in un numero sempre maggiore di animali da fattoria, e poi dagli animali da fattoria agli esseri umani, diventa sempre più alto. Quanto più il virus si diffonde, tanto più aumentano le possibilità che muti e possa diffondersi negli esseri umani. Fondamentalmente, stiamo lanciando i dadi con questo virus».

L'influenza aviaria

Ad oggi non vi è alcuna indicazione che l’H5N1 si stia diffondendo tra gli esseri umani. Ma in centinaia di casi in cui gli esseri umani sono stati infettati attraverso il contatto con animali negli ultimi 20 anni, l’impatto è stato terribile. «Il tasso di mortalità è straordinariamente alto perché gli esseri umani non hanno un'immunità naturale al virus», ha affermato Jeremy Farrar, capo scienziato dell'Organizzazione mondiale della sanità. La prospettiva di una pandemia influenzale è allarmante, anche se gli scienziati sottolineano anche che sono già stati sviluppati vaccini contro molti ceppi, compreso l'H5N1. «Se ci fosse una pandemia di influenza aviaria, sarebbe comunque una sfida logistica enorme produrre vaccini nella scala e nella velocità che saranno necessarie. Tuttavia, saremmo molto più avanti su quella strada rispetto a quanto eravamo con il Covid-19, quando si è dovuto sviluppare un vaccino da zero», ha affermato Hutchinson. Ma dalla fine della pandemia di Covid, alcune lezioni sulla prevenzione della diffusione delle malattie sono state dimenticate, ha affermato Salmanton-García. «Le persone sono tornate a tossire tra le mani e poi a stringere la mano ad altre persone. L’uso della maschera è scomparso. Stiamo tornando alle nostre vecchie cattive abitudini. Potremmo arrivare a pentircene».