Lunedì 27 Febbraio 2023, 15:03 - Ultimo aggiornamento: 15:05

La Russia sta considerando attentamente la proposta cinese per un accordo di pace in Ucraina i cui dettagli dovranno essere oggetto di un'analisi approfondita. A dichiararlo, a Mosca, è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: «Qualsiasi tentativo volto a produrre un piano che avvii il conflitto su un percorso di pace merita attenzione. Consideriamo il piano dei nostri amici cinesi con grande attenzione».

«Per quanto riguarda i dettagli, dovrebbero essere oggetto di un'analisi approfondita, tenendo conto degli interessi delle parti, molto diverse. Questo è un processo molto faticoso», ha sottolineato Peskov. «Ripetiamo ancora una volta - ha poi però aggiunto - che per ora non vediamo i presupposti per avviare la questione lungo un tragitto di pace. L'operazione militare speciale continua. Ci stiamo muovendo verso il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati». Quali sono i motivi dopo il no del Cremlino al «piano di pace» proposto dalla Cina?



Cosa è successo

Poche ore fa il Cremlino ha affermato di prestare molta attenzione al piano di pace in 12 punti della Cina per la guerra Russia-Ucraina, che Pechino ha rilasciato venerdì scorso.

«Qualsiasi tentativo di sviluppare un piano che aiuti a trasferire il conflitto verso un corso pacifico merita attenzione. Trattiamo il piano dei nostri amici cinesi con grande attenzione», ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in una conferenza stampa nella capitale Mosca.

In risposta a una domanda sui dettagli del piano, Peskov ha affermato che dovrebbe essere analizzato a fondo «tenendo conto degli interessi delle varie parti», osservando inoltre: «Questo è un processo molto intenso».

Venerdì, il ministero degli Esteri cinese ha rilasciato una dichiarazione che elenca la posizione di Pechino su una soluzione politica alla guerra in Ucraina, in cui sono stati elencati 12 punti, tra cui il rispetto della sovranità di tutti i paesi, la cessazione delle ostilità, la ripresa dei colloqui di pace e la risoluzione della crisi umanitaria nella regione.

Il piano chiede anche di mantenere sicure le centrali nucleari, facilitare le esportazioni di grano e fermare le sanzioni unilaterali, osservando che «il dialogo e la negoziazione sono l'unica soluzione praticabile alla crisi ucraina».

L'obiettivo Transnistria

La Transnistria potrebbe contare molto di più che quello che il Cremlino vuole far credere. Peskov ha affermato che Mosca sta monitorando da vicino la situazione nella regione separatista: secondo cui l'Ucraina pianifica una «provocazione armata» nella regione.

«Naturalmente, la situazione in Transnistria è oggetto della nostra massima attenzione e motivo della nostra preoccupazione», ha affermato Peskov che ha ribadito che la situazione in Transnistria è «molto tesa, affermando che è «provocata dall'esterno».

«Sappiamo che i nostri oppositori, sia nel regime ucraino che nei paesi europei, sono capaci di vari tipi di provocazioni. Lo sappiamo bene e siamo a conoscenza di questo rapporto», ha detto Peskov.

Giovedì, il ministero della Difesa russo ha affermato che l'Ucraina sta preparando una «provocazione armata» contro la Transnistria, una regione separatista non riconosciuta internazionalmente riconosciuta come parte della Moldavia ma attualmente controllata da separatisti filo-russi. La dichiarazione affermava che sarebbe stata organizzata un'offensiva contro le truppe russe nella regione separatista, con le forze ucraine presumibilmente vestite con l'uniforme delle forze armate russe.

In risposta, il governo moldavo ha affermato in una dichiarazione che le autorità non confermano le affermazioni fatte dal ministero della Difesa russo.

Alla Cina non basta il mercato russo?

La Cina non sarà un vero negoziatore nella guerra, è interessata agli interessi di una sola parte: la Russia. Ma il Paese cinese ha qualcosa che interessa all'esercito russo: droni e missili antiaerei.

D'altra parte, la guerra ha messo la Cina in una posizione scomoda secondo il sociologo ucraino Mykola Kapitonenko: «La Cina non può permettere la sconfitta della Russia - o meglio, può permetterla, ma sarà un evento molto triste, e Pechino vuole impedirlo. Vogliono aiutare la Russia, ma la richiesta di aiuto ha un prezzo - non vogliono indebolire la loro posizione sul mercato americano ed europeo, perché la Cina e la sua politica estera si basano generalmente sul successo economico, sulle opportunità di esportazione verso questi mercati.

Allo stesso tempo, Pechino non è interessata al destino dell'Ucraina e tornerà nei territori occupati, secondo l'esperto Kapitonenko.

Un eventuale dietrofront della Cina, per ragioni economiche e di dinamiche del mercato, pare non essere così assurdo e il Cremlino, secondo fonti russe e ucraine, avrebbe «annusato» questa possibilità non gradendola. La partita, però, è ancora lunga.