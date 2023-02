Russia e Iran alleate contro l'Ucraina. La Cia conferma: «Missili agli iraniani e droni per l'esercito russo»

La Russia propone di aiutare l'Iran nel loro programma missilistico in cambio di aiuti militari nella loro continua invasione dell'Ucraina, ha detto il direttore della Cia William Burns. Il numero uno della Cia ha affermato che l'alleanza tra Russia e Iran si sta sviluppando rapidamente in una situazione che lui stesso ha definito: «inquietante».

Cosa è successo

Williams Burn ha dichiarato: «In questo momento si stanno muovendo rapidamente in una direzione molto pericolosa, nel senso che sappiamo che gli iraniani hanno già fornito centinaia di droni armati ai russi, che stanno usando per infliggere dolore ai civili ucraini e ai civili ucraini infrastrutture. Sappiamo che hanno fornito, sai, munizioni per l'artiglieria e anche per i carri armati», ha detto Burns.

Burns ha detto che la Cia ha avuto modo di scoprire che la Russia sta proponendo di aiutare gli iraniani nel loro programma missilistico in cambio di aiuti militari nella loro invasione in corso.

Il numero uno della Cia ha anche descritto la sua conversazione con il direttore dei servizi segreti esteri della Russia e ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin è «troppo fiducioso» nella sua capacità di schiacciare l'Ucraina. Ha definito la discussione con Naryshkin «piuttosto scoraggiante», ma ha detto di aver chiarito alcuni punti chiave.



Il nucleare

«Il mio obiettivo non era parlare di negoziati. Questo è qualcosa che gli ucraini dovranno affrontare con i russi quando lo riterranno opportuno. Era per chiarire a Naryshkin - e attraverso di lui, al presidente Putin - le gravi conseguenze che la Russia dovrebbe scegliere mai di usare anche un'arma nucleare di qualsiasi tipo. E penso che Naryshkin abbia capito la gravità del problema, e penso che anche il presidente Putin lo abbia capito», ha detto Burns.

Alla domanda sul perché la conversazione fosse scoraggiante, Burns ha aggiunto: «C'era anche un atteggiamento molto provocatorio da parte del signor Naryshkin, un senso di sfrontatezza e arroganza, che rifletteva il punto di vista di Putin - la sua convinzione oggi di poter far lavorare il tempo per lui, che crede di poter macinare gli ucraini, che può logorare i nostri alleati europei, che alla fine la stanchezza politica si farà sentire».