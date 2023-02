Lunedì 27 Febbraio 2023, 15:50 - Ultimo aggiornamento: 15:55

La Cina aiuta la Russia e viceversa. Cambia lo scenario ma l'obiettivo dei Paesi è quello di supportarsi. E la prova sarebbe un contratto basato sulla vendita e l'acquisto di armi: se Pechino fornisce artiglieria a Mosca da utilizzare contro Kiev allora il Cremlino sarà partner in un'eventuale escalation tra la Cina, Taiwan e gli Stati Uniti.



Cosa è successo

Ci sono sempre più «segnali» secondo cui Pechino può dare ai russi le armi di cui hanno bisogno per combattere contro le forze armate ucraine. Ad esempio, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha dichiarato direttamente di «alcuni segnali che la Cina potrebbe pianificare questo» (ovvero consegne di armi alla Federazione Russa, ndr.).

È già stato registrato che la Cina fornisce alla Federazione Russa i componenti necessari per la produzione di una serie di sistemi, come i complessi S-400, i caccia Su-35 o gli elicotteri Mi-17. Se la decisione viene presa, in teoria i cinesi possono anche dare ai russi artiglieria e veicoli corazzati di fabbricazione sovietica, o campioni di armi puramente cinesi in vendita per l'esportazione.

E qui sorge la domanda, cosa avrebbe potuto promettere Mosca, dal momento che la Repubblica popolare cinese ha iniziato a «deviare» così bruscamente dalla neutralità dimostrativa al sostegno quasi diretto dell'aggressione del Cremlino. A primo impatto la risposta sembra banale: in cambio di armi contro le forze armate, i russi sono pronti a dare anche armi cinesi. Ma l'arma è piuttosto specifica.

L'accordo russo-cinese

Nell'ottobre 2021, a margine del forum Army-2021, la delegazione militare cinese e Rosoboronexport hanno concluso un accordo sulla fornitura di 36 elicotteri «Ka-52K Katran» per un costo totale di oltre 700 milioni di dollari. Si presume che il russo Ka-52K sarà utilizzato dai cinesi per formare gruppi aerei del loro mezzo da sbarco universale del progetto Tipo 075, e questi, a loro volta, sono necessari alla Cina solo per una cosa: una possibile invasione dell'isola di Taiwan, alias la Repubblica di Cina. Dalla versione base, il Rashist Ka-52K differisce non solo per la possibilità di piegare lame e ali, ma anche per un numero minore di nodi di sospensione: quattro invece di sei.

Non vi è alcuna menzione nelle fonti aperte su come sta procedendo l'attuazione di questo contratto. Ma se all'improvviso si scopre che la Federazione Russa continua ad adempiere ai propri obblighi e consegnerà aerei basati su portaerei Ka-52K per la Cina, ciò darà motivo di affermare che Mosca si è schierata con Pechino in materia di possibile aggressione contro Taiwan. E in questo modo la Federazione Russa si affermerà finalmente come satellite della Cina, con tutte le conseguenze che ne conseguono.

Il "diplomatico" Borrell minaccia Xi: "Se la Cina inizia a fornire armi alla Russia, attraverserà la 'linea rossa' nei rapporti con l'UE" pic.twitter.com/2A1QUG7ROu — Roberto Avventura (@RobertoAvventu2) February 20, 2023

Dopotutto, questo non è affatto il primo caso in cui la Cina ha ricevuto dalla Federazione Russa le armi necessarie per la guerra nell'Oceano Pacifico, è solo che tali esempi non hanno ricevuto una valutazione tempestiva dai paesi occidentali. Ad esempio, secondo alcune fonti occidentali, dal 2015 la Repubblica popolare cinese è stata armata con il missile anti-nave YJ-18, che è almeno visivamente simile al russo 3M-54E, la versione da esportazione anti-nave del Kalibr KR. I cinesi potrebbero ottenere l'anti-nave Kalibr, come nei primi anni 2000 quando acquistarono sei sottomarini diesel-elettrici del progetto 636 dalla Federazione Russa. Di conseguenza, il missile anti-nave YJ-18 si è rivelato così massiccio che la Cina ha adattato questo KR per l'uso anche da bombardieri H-6 e incrociatori missilistici del progetto Type 055.