Regina Elisabetta, oggi pomeriggio la salma sarà trasferita a Westminster Hall: Carlo, William e Harry insieme nella processione

Resta a Buckingham Palace, stamattina, il feretro della regina Elisabetta, vegliato da figli e nipoti dopo l'arrivo ieri sera a Londra da Edimburgo. Alle 15 locali, le 16 in Italia, è prevista la processione che lo condurrà verso Westminster Hall, dove - dopo un breve rito di suffragio officiato dall'arcivescovo anglicano di Canterbury, Justin Welby, e dal rettore dell'abbazia di Westminster - saranno aperte le porte per l'omaggio di popolo destinato a durare per 4 giorni: fino alla vigilia dei solenni funerali di Stato di lunedì 19.

Molta gente è già per le strade e c'è chi inizia a incolonnarsi in fila attorno alla camera ardente, in un'atmosfera di partecipazione nell'ambito della quale si attende la mobilitazione complessiva di milioni di persone. Michelle Donelan, ministra della Cultura del governo britannico di Liz Truss, ha avvertito che le code per l'ingresso a Westminster Hall potranno raggiungere, in questi giorni, tempi di attesa «fino a 30 ore», stando agli apparati organizzativi.

Intanto i dispositivi di sicurezza sono già in piedi, con transenne e schieramenti di polizia: i visitatori sono stati preavvertiti che dovranno avere pazienza e sottoporsi a controlli analoghi a quelli degli aeroporti, oltre a essere invitati a un contegno silenzioso di rispetto e non a filmare o fotografare con i telefonini nelle vicinanze del feretro. Le spoglie della sovrana, morta l'8 settembre a 96 anni della residenza scozzese di Balmoral, saranno traslate con un lento corteo questo pomeriggio nel percorso fra Buckingham Palace e Westminster, seguite in processione da re Carllo III, primogenito ed erede di Elisabetta, da entrambi i suoi figli (con il neo principe di Galles, William, di nuovo fianco a fianco al 'ribellè Harry, secondo la Bbc) e da altri membri della famiglia reale.

Silenzio nei cieli di Londra durante la processione

Vi dovrà essere silenzio anche nel cielo di Londra durante la processione che nel pomeriggio accompagnerà le spoglie mortali della regina Elisabetta II da Buckingham Palace fino a Westminster Hall, dove da oggi a domenica sono previsti quattro giorni di apertura del feretro all'omaggio popolare di massa.

Lo conferma una portavoce dell'aeroporto di Heathrow, principale scalo britannico e fra i maggiori d'Europa, precisando che fra le 13.50 e le 15.40 locali (le 16.40 italiane) scatterà un regime di tutela dai rumori dello spazio aereo della capitale che potrà causare deviazioni e qualche ritardo per i voli passeggeri programmati in quella fascia d'orario.

«Imporremo le modifiche necessarie in segno di rispetto verso il periodo di lutto per la scomparsa di Sua Maestà», ha sottolineato la portavoce, scusandosi in anticipo per i possibili disagi. È previsto che il corteo funebre arrivi a Westminster Hall alle 15 ora britannica, dopo poco più di mezz'ora di percorso; ma il 'silenzio aereò scatterà a partire da 40 minuti prima circa e fino a 40 minuti dopo.