La regina Elisabetta rimane sola a Natale: Harry e Meghan volano in Canada con Archie

Natale in solitudine per la regina Elisabetta. Almeno secondo la stampa del Regno Unito. Il tabloid britannico The Sun ha infatti utilizzato in prima pagina il titolo “Lonely this Christmas” per raccontare le feste della sovrana. Si racconta, sul giornale, che la regina ieri è partita da Londra per recarsi a Sandrigham, la residenza in cui in genere trascorre le festività.

Al pranzo del 25 dicembre mancherà il marito, il principe Filippo ricoverato alla London Clinic come “misura precauzionale” per una forma influenzale pre-esistente. E non ci saranno neppure i duchi del Sussex, vale a dire Harry e Meghan con il figlio, il piccolo Archie, erede del ducato di Sussex. Harry e Meghan sono volati in Canada con il bimbo per trascorrere le feste lontano dai riflettori prima di spostarsi negli Stati Uniti dove passeranno il Natale con la madre di lei, Doria Ragland.

"Il Canada è un Paese del Commonwealth caro ad entrambi", aveva fatto sapere un portavoce dei duchi, ricordando che il principe ha visitato spesso il Canada e sua moglie vi ha vissuto sette anni quando recitava nella serie tv Suits. La scelta di non passare le feste natalizie con il resto della famiglia reale aveva suscitato speculazioni da parte di stampa e tabloid tanto che nella nota ufficiale che comunicava la notizia era scritto esplicitamente che la decisione era stata presa "d'accordo con la regina".

Tuttavia, a meno di sorprese, non dovrebbero mancare a Natale i figli della regina e William con Kate e i figli.



