Meghan Markle, paura per la duchessa di Sussex e il principe Harry: «Hanno rischiato di morire...»

Meghan Markle , paura per la duchessa di Sussex: «Ha rischiato di morire...». La mamma del piccolo Archie e il marito Harry hanno vissuto un momento di vero terrore durante uno dei loro viaggi. Avrebbero perfino rischiato di morire.

Come riporta il Mirror , Meghan Markle e il principe Harry erano in volo da Nizza a Luton (cittadina vicino Londra, ndr) lo scorso 26 agosto. Quando un drone è stato lanciato all'altezza del loro jet privato, rischiando di farli precipitare. Solo la prontezza del pilota ha evitato il peggio.

L'ex pilota della British Airways, ​Terry Tozer, ha spiegato al Mirror: «Il danno avrebbe potuto essere davvero grave. Se un drone colpisce il parabrezza, potrebbe uccidere o inabilitare almeno uno dei membri dell'equipaggio di condotta e pregiudicare volo e atterraggio. O peggio, sarebbe potuto andare a finire in un motore con un risultato simile a un bird strike, quando stormi di uccelli finiscono contro il parabrezza o inghiottiti dai motori e questo purtroppo al 70 per cento dei casi accade al di sotto dei 200 ft. di quota, in fase di partenza o atterraggio dell’aereo, il che rende l’evento e le sue possibili conseguenze ancor più pericolose. Questi tipi di incidenti sono un grande problema e una costante preoccupazioni per tutti i piloti».



Meghan Markle e Harry non si sarebbero accorti di niente. «Solo una volta atterrati il capitano di bordo ha raccontato al principe Harry il rischio corso», ha concluso la fonte.

