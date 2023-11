Ragazza si tatua il nome del fidanzato sulla fronte: «Non lo lascerò mai». E il video scatena una bufera social

Alcune persone potrebbero considerarlo un gesto d'amore, altri come una follia. Ma la pratica di tatuarsi il nome del proprio partner è oramai comune. Eppure questa volta, forse, si è andati oltre. Ana Stanskovsky, influencer polacca da quasi 600mila follower su TikTok, ha deciso di infatti di tatuarsi il nome del fidanzato Kevin, sulla fronte. Nel video diffuso sui social, la giovane, dopo aver completato l'"opera", si guarda allo specchio soddisfatta e si emoziona anche un poco.

Il video

Il filmato è diventato in breve tempo virale sui social network con oltre 17 milioni di visualizzazioni su TikTok, più di 3.140.000 "Mi piace" e commenti di ogni tipo, la maggior parte dei quali da parte di utenti che sostengono di aver commesso un errore. «Te ne pentirai», hanno scritto molti suoi follower nei commenti.

Ma l'influencer non sembra pentita, anzi: «E' il mio modo per dimostrargli che lo amo, ha risposto.

Qualcuno ha sollevato il dubbio sul fatto che il tatuaggio sia davvero permanente, mentre altri hanno invitato il destinatario del gesto, l'amato Kevin, a darsela a gambe. "Sono innamorata del tatuaggio e del mio ragazzo. E questo è il mio modo di dimostrare i miei sentimenti", ha aggiunto lei. Ana, visto il clamore suscitato dal video, ha poi dichiarato: «Non mi sembra una cosa grave. Non so perché la gente pensa che farsi un tatuaggio così grande sul viso sia un problema. Trovo ancora lavoro, quindi non penso che sia un grosso problema».