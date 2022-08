Putin-Zelensky, la Russia apre a un incontro. «Possono discutere road map per la pace»

Per la prima volta dall'inizio della guerra, un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky è possibile. Almeno secondo quanto trapela da fonti russe - citate da Cnn Turk - per le quali il Cremlino sarebbe pronto ad assumere un atteggiamento più morbido nei confronti di Kiev.

Putin licenzia il comandante della flotta del Mar Nero: al suo posto Viktor Sokolov. Kiev: «Guerra in stallo, Russia bloccata»

Media turchi: ok dalla Russia a incontro Putin-Zelensky

Secondo tali fonti Putin ha lasciato intendere di potere incontrare Zelensky nel corso dell'ultimo vertice con il presidente turco Recep Tayyp Erdogan, il 5 agosto a Sochi. Ed ora la parte russa ha affermato: «In primo luogo, i leader possono discutere e determinare una tabella di marcia» per porre fine alla guerra. «In seguito, le delegazioni possono iniziare a lavorare per mettere in pratica questa tabella di marcia».

La Cnn Turk ricorda che Zelensky aveva già offerto quattro volte a Putin un incontro bilaterale, che tuttavia era sempre stato respinto da Mosca. E invece, prima del vertice trilaterale che si svolge oggi a Leopoli tra Erdogan, Zelensky e Antonio Guterres, l'emittente registra un ammorbidimento della posizione russa. E se prima l'atteggiamento di Mosca era quello di far lavorare le delegazioni a una tabella di marcia, prima di un incontro tra i leader, ora la nuova posizione, spiegata dalle fonti russe citate dalla Cnn Turk è: «In primo luogo, i leader possono discutere e determinare una tabella di marcia. Quindi, le delegazioni possono iniziare a lavorare per dare vita a questa tabella di marcia».