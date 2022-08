Putin recluta soldati in Moldavia per rafforzare truppe in Transnistria: annunci per strada e messaggi inviati su Telegram

Putin arruola soldati in Moldavia. Secondo un'indagine del sito web RISE Moldova, i moldavi sono attivamente reclutati nell'esercito russo dispiegato nella regione della Transnistria senza il consenso ufficiale di Chisinau, citato da IPN. «I messaggi vengono trasmessi attraverso annunci posizionati in strada, sui pali o inviati su canali privati ​​di Telegram», si legge nell'articolo.

Nell'inchiesta sono state trovate informazioni sui reclutatori militari russi, inclusi cognomi, prove della loro appartenenza militare, attraverso i numeri di telefono presenti negli annunci. Il servizio stampa del Ministero degli Affari Esteri e dell'Integrazione Europea (MARIE) ha presentato la posizione dell'Istituzione sull'argomento in un commento inviato alla redazione del RISE. «Il gruppo operativo delle truppe russe (GOTR) è dispiegato nella regione della Transnistria senza il consenso delle autorità moldave, violando così il principio del diritto internazionale», afferma la risposta ufficiale.

1/4 Residents of Moldova are recruited into the Russian army deployed in the Transnistrian region without the consent of Chisinau officials. The recruitment takes place through street announcements and messages sent on Telegram, and "it doesn't matter that you are a civilian."

— RISE Moldova (@risemoldova) August 3, 2022