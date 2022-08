Putin, l'ultima idea dello zar: 100mila soldati dalla Corea del Nord in cambio di energia e grano

Un Vladimir Putin disperato starebbe valutando la possibilità di rivolgersi al dittatore nordcoreano Kim Jong-un per chiedere un sostegno militare nell'invasione dell'Ucraina. Secondo le voci in arrivo dalla Russia, il Cremlino sarebbe disposto a offrire energia e grano in cambio di 100.000 soldati.

La Corea del Nord avrebbe chiarito attraverso i suoi "canali diplomatici" che, non solo sarebbe disposta a inviare aiuti militari per rovesciare la bilancia a favore di Mosca, ma potrebbe inoltre prendere parte nel ricostruire i danni di guerra subiti dalle unità russe sul campo bellico. Questo secondo quanto riportato nello specifico dall'agenzia di stampa russa, non governativa, Regnum.

Il patto

Il giornalista esperto di difesa, Igor Korotchenko, avrebbe in parte confermato la possibile alleanza Pyongyang-Mosca alla TV di stato russa: «Non dovremmo essere timidi nell'accettare la mano tesa da Kim Jong-un». Korotchenko, redattore capo del giornale di difesa nazionale russo sul canale Rossiya 1, ha dichiarato nello specifico: «Ci sono rapporti secondo cui 100.000 volontari nordcoreani sono pronti a venire e prendere parte al conflitto». Anche se le sue dichiarazioni sono state contestate da altri presentatori dello stesso canale di propaganda russa.

Korotchenko però ha insistito: «Se la Corea del Nord esprime il desiderio di adempiere al suo dovere internazionale di combattere il fascismo ucraino, dovremmo lasciarglielo fare».

I rapporti tra Russia e Corea del Nord

I legami tra Russia e Corea del Nord hanno radici storiche, risalgono al 1948, quando l'Unione Sovietica divenne il primo paese a riconoscere ufficialmente la Repubblica Democratica Popolare di Corea. Durante la guerra di Corea, l'esercito della Corea del Nord fu ampiamente sostenuto dall'URSS. Le relazioni tra i due paesi sono continuate anche dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica, soprattutto grazie alla spinta di Vladimir Putin.

Kim Jong-un, uno che raramente esce dai suoi confini, ha accettato un invito a visitare la Russia nel 2015, i due leader si sono poi incontrati a Vladivostok nel 2019. Quando Putin ha lanciato la sua invasione in Ucraina il 24 febbraio, la Corea del Nord è stata uno dei cinque paesi a votare contro una risoluzione delle Nazioni Unite che condannasse l'invasione. La Corea del Nord è diventata anche il terzo paese a riconoscere l'indipendenza degli stati separatisti delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk nell'Ucraina orientale, territorio conquistato dalle forze russe durante l'invasione.

