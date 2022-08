Olga Kachura, traditrice ucraina uccisa nel Donbass: si vantava di divertirsi a uccidere i nemici

La Russia perde anche le donne in guerra. Olga Kachura è la prima ufficiale dell'esercito russo a morire in Ucraina. Si vantava di quanto le fosse piaciuto uccidere gli avversari . È morta in in un attacco missilistico in Donbass. La donna lavorava nelle forze dell'ordine ucraine, ma nel 2014 era passata al nemico.

Traditrice ucraina, come è morta

La 52enne è stata colpita mentre stava guidando nella città di Horlivka, nella regione di Donetsk. Era un colonnello di una divisione di artiglieria missilistica, che ha bombardato i civili nella Repubblica popolare di Donetsk.

Ukrainian forces eliminated one of the founders of the "DPR" Olga Kachura(Korsa) pic.twitter.com/ogNL76EZni — WarMonitor🇺🇦 (@WarMonitor3) August 3, 2022

Condannata per crimini di guerra

Secondo le forze armate ucraine, spesso indossava le uniformi ucraine per commettere crimini di guerra al fine di screditare i nemici. In Ucraina era stata condannata a 12 anni di carcere in contumacia. Madre di due figli, a cui è stato conferito l'onore postumo di Eroe della Russia, era colonnello delle forze della Repubblica popolare russa di Donetsk, stato fantoccio, dove comandava una divisione di artiglieria missilistica schierata contro l'Ucraina. Kachura è il 97° ufficiale noto ad essere stato ucciso nella guerra di Putin in Ucraina.