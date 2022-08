Luigi Di Maio presenta il simbolo del suo nuovo partito "Impegno Civico"

Per oltre metà del simbolo un azzurro che sfuma nel verde, quindi arancione con un piccolo tricolore al centro e un ape a sinistra. Due le scritte, in alto 'Impegno Civico'. Sotto la scritta più grande Di Maio. E in alto, il simbolino di Centro democratico. È il simbolo del nuovo soggetto politico, Impegno civico presentato da Luigi Di Maio e Bruno Tabacci. «L'operazione di oggi non è casuale, è un investimento sul futuro, è un passaggio generazionale». Lo afferma Bruno Tabacci

Di Maio: sostegno a Draghi sul tetto sul gas

«Ai tavoli internazionali ora dobbiamo portare avanti i nostri punti con un governo che è là per gli affari correnti. Unico modo per portare ai tavoli Ue il governo in modo forte è fare in modo che tutti i partiti scrivano una lettera a Bruxelles a sostegno di Draghi sul tetto sul gas. Le famiglie non possono aspettare il voto. È la mia prima proposta in campagna elettorale». Lo afferma Luigi Di Maio alla presentazione del nuovo soggetto politico, Impegno civico.

«Il fronte riformista deve essere unito»

«Il fronte riformista deve essere unito». Così Luigi Di Maio, presentando Impegno civico. «Il governo Draghi è stato fatto cadere da degli estremisti - dice - da persone che hanno messo al centro Putin. Contro di loro serve unità. Lasciamo agli estremisti i litigi, le ironie, i veti. Quando ci sono delle priorità, si risponde con l'unità non con la divisione. Questo è l'unico modo per superare questa fase storica. La vittoria degli estremisti significa isolarci dall'Europa».