Putin lancia il nuovo programma nucleare spaziale. L'ipotesi di un reattore sulla Luna

Vladimir Putin vuole sviluppare un programma nucleare nello spazio. L'agenzia russa Tass ha riferito che il presidente ha dato istruzioni alla società spaziale governativa Roscosmos e alla Rosatom State Atomic Energy Corporation di stanziare fondi per la creazione di energia atomica entro il 15 giugno. L'annuncio del Cremlino arriva dopo l'avvertimento della Casa Bianca secondo cui la Russia ha la capacità di costruire un'arma nucleare nello spazio da usare contro i satelliti, pur sottolineando che non è operativa. Un funzionario americano ha anche detto al "Washington Post" che Mosca sta sperimentando come utilizzare esplosioni nucleari o altri metodi per distruggere i satelliti. Le nuove istruzioni dello "zar" sull'energia nucleare spaziale non conterrebbero alcun riferimento alle armi nucleari o ai dispositivi antisatellitari. Tuttavia, il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha dichiarato a febbraio che lo spiegamento di qualsiasi arma di distruzione di massa nello spazio violerebbe un trattato vecchio di decenni.

IL TRATTATO TRA EX URSS E USA

Il trattato a cui fa riferimento Kirby era un accordo firmato dagli Stati Uniti e dall’ex Unione Sovietica nel 1967, che vietava - come ricorda "Neewsweek" - il posizionamento di armi nucleari o altre armi di distruzione di massa nello spazio. Dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, più di due anni fa, Putin ha sospeso la partecipazione del suo Paese all’ultimo trattato rimasto con gli Usa che limitava gli arsenali nucleari: il nuovo trattato "Start". Il rapporto della Tass ha osservato che i recenti ordini di Putin sono arrivati ​​a seguito di un incontro con il gabinetto dei ministri russo, durante il quale è stato incaricato di prevedere «a partire dal 2024, stanziamenti di bilancio dal bilancio federale nella quantità necessaria per l'attuazione delle misure previste dal progetto federale Sviluppo dell'energia nucleare spaziale in Russia».

Putin ha aggiunto che il governo dovrebbe prestare particolare attenzione "all'attuazione delle misure volte a sviluppare le basi scientifiche e tecniche esistenti nel campo dell'energia nucleare spaziale".

REATTORE NUCLEARE SULLA LUNA

Il mese scorso lo "zar" ha parlato di come collocare una centrale nucleare nello spazio sia una priorità per il suo Paese: «La Russia ha buone competenze e, inoltre, dispone anche di riserve di cui possiamo essere orgogliosi e su cui possiamo contare in futuro». Queste esternazioni del presidente sono arrivati ​​dopo che il capo di Roscosmos, Yuri Borisov, aveva dichiarato una settimana prima che Russia e Cina stavano “considerando seriamente” un progetto per installare un reattore nucleare sulla Luna tra il 2033 e il 2035.