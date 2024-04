Russia, non solo Ucraina: dalla Moldavia all'Africa e ai Balcani, le aree che Putin sta cercando di destabilizzare

La Russia che ufficialmente combatte solo su territorio ucraino, sta cercando di insinuarsi anche in altre parti del mondo. L'obiettivo è quello di espadere la propria influenza o quantomeno ingraziarsi alcuni Paesi in tutta l'Africa, Asia centrale ed Europa.

Non solo Ucraina: la strategia per l'espansione

Putin “sta utilizzando metodi non convenzionali per eludere il contenimento, destabilizzare e distruggere i suoi avversari e sta facendo progressi in diverse direzioni”, avverte un rapporto dell'istituto britannico Rusi, Royal united services, formato da esperti in materia di sicurezza e difesa. L'Orso russo vuole diventare più forte e lo fa con le spie in Europa, i mercenari in tutta l’Africa e legando con le comunità musulmane in Asia centrale ed Europa.

L'occupazione dell'Ucraina serve per insinuarsi più facilmente in altri territori. "È la minaccia convenzionale di un'escalation che scoraggia le ritorsioni contro le attività non convenzionali, così la Russia avrebbe maggiori possibilità di farla franca", ha detto l'istituto britannico. "Al contrario, sono le operazioni non convenzionali dei servizi speciali russi che mirano a creare le condizioni per rendere efficace la forza militare convenzionale".

Destabilizzare l’Africa e distrarre l’Occidente da ciò che avviene nel continente faciliterà la guerra in Ucraina. I servizi segreti russi, spie, assassini e propagandisti, dunque, continueranno ad agire.

Aereo spia russo sopra la Svezia intercettato da aerei della Nato. «Volava sul Mar Baltico»

La coerenza della tattica bellica russa

La rivoluzione e la sovversione furono il modello dell’Unione Sovietica che la Russia ha ereditato. "Il programma russo è stato straordinariamente coerente per decenni" ha notato Rusi. "L'approccio generale è quello di utilizzare operazioni di informazione e misure attive per polarizzare una popolazione bersaglio, mobilitare fazioni a sostegno delle élite alleate e paralizzare il sostegno degli oppositori della leadership di un Paese.

Le operazioni di intelligence tramite relazioni umane vengono utilizzate per tentare di amicarsi le élite offrendo loro assistenza ai politici che sostengono gli interessi russi. Infine, la violenza può essere usata per portare a un punto critico le tensioni politiche interne, o in altri contesti per isolare un’élite amica”.

Ad esempio, nel 2016, l’intelligence militare russa ha reclutato bande criminali per un tentativo di colpo di stato volto a impedire al Montenegro di entrare nella Nato. Molti agenti e politici del Montenegro sono finiti in carcare proprio per le infiltrazioni russe. Nel febbraio 2022, Mosca ha cercato di innescare rivolte che “giustificassero l’intervento militare russo, aiutato da collaboratori all’interno del governo ucraino, aprendo la strada agli agenti russi reclutati nel parlamento e dello stato ucraino per prendere il potere”, ha detto Rusi. E in Moldavia tra il 2022 e il 2023, il servizio di sicurezza russo Fsb sperava che le proteste avrebbero offerto il pretesto ai leader filo-russi per chiedere un intervento militare (anche se “la scarsa efficienza delle armi russe in Ucraina” ha fatto esitare questi leader, ha osservato l'istituto britannico).

La débâcle russa degli ultimi dieci anni

L'intelligence militare russa, però, non ha raggiunto gli obiettivi sperati. Ha accumulato, infatti, numerosi fallimenti negli ultimi dieci anni, incluso il tentativo di colpo di stato non riuscito in Montenegro nel 2016 e quello di fomentare la violenza in Ucraina e Moldavia per giustificare l’intervento militare russo.

"Le ragioni del fallimento erano consistenti" hanno detto gli esperti della Rusi Jack Watling, Oleksandr Danylyuk e Nick Reynolds. "La scarsa sicurezza operativa ha portato all'esposizione del piano ai servizi di sicurezza nazionali e all'interruzione della sua attuazione; e una valutazione imprecisa da parte dei servizi speciali russi sulla portata della loro influenza in questi Paesi." Molti diplomatici e spie russi, in più sono stati espulsi da alcuni Paesi europei dopo l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022. Anche le operazioni come i tentativi di uccidere in Gran Bretagna alcuni disertori del Gru, la temutissima intelligence russa – non hanno aiutato.

Così la Russia ha riorganizzato la strategia della sua guerra non convenzionale. Per creare legami per i suoi agenti in Europa, è passata dal servirsi di uomini d’affari ed espatriati russi al lavorare fianco a fianco con la mafia russa e al reclutamento di studenti stranieri nelle università russe.

La Russia si insinua dove incontra tensioni politiche

"Mentre la guerra in Ucraina continua, la Russia ha interesse a creare crisi altrove", ha detto Rusi. “I Balcani presentano una serie di opportunità molto importanti per tali obiettivi. Anche la Russia ha un interesse attivo nel destabilizzare i sostenitori dell’Ucraina, e con una serie di elezioni imminenti in tutta Europa ci sono molte opportunità per aggravare la polarizzazione”.

Nel frattempo, le azioni dei mercenari russi si stanno intensificando in Africa e Medio Oriente, alleandosi con molti dittatori, dalla Libia al Mali, dal Sudan alla Repubblica Centrafricana. Il noto gruppo Wagner sembra essere incluso, poiché il suo leader Yevgeny Prigozhin si è opposto a Putin prima di morire in un misterioso incidente aereo. Invece, la Russia ora offre un “pacchetto di sopravvivenza al regime” – fornito tramite un corpo di spedizione del Gru, i servizi segreti russi, composto da gruppi mercenari come Convoy – per sostenere gli alleati contro le minacce dei ribelli islamici e delle fazioni rivali.

"Il Cremlino, attraverso il Gru, ha ora iniziato a cercare di costruire una "Entente Roscolonial" - un gruppo di Paesi che cercano aiuto dalla Russia, entrando a far parte dell'ordita russa - spostando gli interessi occidentali in Africa e Medio Oriente" secondo Rusi.

Allo stesso tempo, Ramzan Kadyrov , il potente e feroce leader della Cecenia, sta tentando di espandere l'influenza di Mosca tra i musulmani dell'Asia centrale e dei Balcani. "La propaganda ufficiale russa e le reti di influenza segrete che operano nei paesi musulmani diffondono un'immagine romantica di Kadyrov come difensore dell'Islam, in opposizione agli eretici occidentali che cercano di distruggere i valori tradizionali", ha detto Rusi.

Anche così, la Russia è diventata un bersaglio di gruppi terroristici islamici come l’Isis-k, che ha rivendicato la responsabilità dell'attacco a Mosca dello scorso 22 marzo.

È interessante notare che gli analisti del Rusi hanno concluso che la migliore difesa dell’Occidente contro la guerra non convenzionale russa non è combattere contro la propaganda e le fake news di Putin. "Contrastare la disinformazione, per quanto importante, conta meno che interrompere l'influenza della Russia sulle élite e sugli Stati in cerca di aiuto dalla Russia. Questo può essere ottenuto con la denuncia e l'arresto delle spie russe".

Tuttavia, l’Occidente non deve diventare troppo repressivo né paranoico. “Poiché molte delle operazioni non convenzionali della Russia distruggono la Russia stessa, la lotta alla guerra non convenzionale russa deve basarsi su obiettivi attenti guidati dall’intelligence”, sottolinea l'istituto britannico. "Ecco perché è essenziale avere un'ampia conoscenza delle strategie russe".