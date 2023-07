Michelle Hunziker e le critiche per l'abito nero alle nozze di Versace, lei replica: «Da galateo dopo le 16 è assolutamente idoneo»

Michelle Hunziker ospite al matrimonio degli amici Santo Versace e Francesca Di Stefano sceglie un outfit che viene bersagliato dalle critiche social. Abito nero effetto vedo non vedo, sandali con tacco a spillo e accessori oro. Per i capelli Michelle ha optato per uno sciolto ondulato. Bella da togliere il fiato eppure il look scelto dall'ex moglie di Eros Ramazzotti non è piaciuto a tutti. Non sono state le trasparenze a infastidire ne tantomeno i bracciali importanti, no niente di tutto questo. Il web si invipera per il colore dell'abito. «Total black per un matrimonio? Non si fa», e ancora: «Bellissima ma di nero a un matrimonio proprio no».

Non ci sono regole scritte, ma solo regole che si sanno. Rosso, viola, bianco e nero da evitare ai matrimoni, almeno questo il consiglio da bon ton. Ora però decantata la polemica la showgirl risponde alle critiche e spiega il motivo della sua scelta: «Volevo informare e tranquillizzare tutti gli esperti di moda che mi leggono che da galateo, dopo le 16.00 per un matrimonio in tight, l’abito nero è assolutamente idoneo».

Quindi Michelle si (auto) incorona regina del galateo e dell'eleganza.