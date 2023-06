Concerto Coldplay a Napoli, proposta di matrimonio alla fidanzata sulle note di "Fix You": il video è virale

L'emozione del concerto dei Coldplay, andato in scena ieri sera a Napoli (si replica questa sera, giovedì 22 giugno), si è spostato dal palco agli spalti dello stadio Diego Armando Maradona: è successo quando un fan ha chiesto alla fidanzata di sposarlo, mentre la band suonava "Fix You", uno dei brani di maggior successo di Chris Martin e soci.

L'autore del gesto romantico si è inginocchiato davanti alla sua dolce metà, con n mano l'anello e un sorriso stampato sul volto. A giudicare dalla reazione emozionata della compagna, che si è piegata per abbracciarlo, lei ha detto sì.

Il momento è stato è stato immortalato in un video da altri fan, presenti anche loro tra i seggiolini di quella porzione di stadio: alcuni vedendo la scena si sono girati per gioire con la coppia con grida e applausi di approvazione.

l filmato è stato poi condiviso su Tik Tok dall'account della ragazza, "Fra Mprotii" (Francesca il suo nome?), diventando virale con oltre 27mila visualizzazioni raggiunte in poche ore. «Il concerto della mia vita, con l’amore della mia vita. Per sempre», la didascalia scelta per accompagnare le commoventi immagini.

La cover di Pino Daniele

La band britannica hanno regalato al pubblico partenopeo uno show indimenticabile, tra musica ed effetti visivi. Chris Martin e i suoi hanno suonato quasi tutte le loro hit. Ma il vero colpo di genio per emozionare il pubblico di Napoli è stata forse la scelta di una cover: il frontman della band ha fatto venire i brividi a tutto lo stadio, quando ha intonato in dialetto partenopeo l'intramontabile "Napul'è" di Pino Daniele. Con tanto di sciarpa azzurra del Napoli al collo.

Il precedente a Milano

Non è la propria volta che un concerto dei Coldplay viene scelta come location ideale per una proposta di matrimonio. In Italia era già successo nel luglio 2017 sugli spalti dello stadio San Siro di Milano. Mentre la band britannica infiammava la folla, un giovane ha preso il cofanetto dalla tasca dei pantaloni. Poi, dopo essersi inginocchiato, ha mostrato l’anello alla sua fidanzata. Lei in tutta risposta si è portata le mani al volto, senza riuscire a trattenere le lacrime per l'emozione.