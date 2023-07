Sposo si addormenta durante il matrimonio: «Ti prego non chiedere il divorzio»

«Ti prego non chiedere il divorzio». Uno sposo si è addormentato durante il matrimonio. Lui è Pierfrancesco e ha condiviso "l'incidente" sul suo profilo di Tiktok. Nella clip si vede il ragazzo in macchina insieme alla sposa. Entrambi vestiti in modo elegante, probabilmente dopo la cerimonia.

Video

«Ti sei appena sposato e finalmente scarichi l'ansia».

Questa la scritta che appare in sovraimpressione nel filmato. I nubendi sono in macchina. La donna cerca di svegliare il consorte, ma lui dorme beatamente. Abbassa allora il finestrino e gli amici lo svegliano.

I commenti

Che si tratti di uno scherzo? Gli amici intervengono nei commenti. «Se lo conosci - scrive un utente, probabilmente amico dell'autore del video -, sai che potresti accadere». In tutto, sono due le clip condivise dal creator sulla piattaforma digitale. Nell'altra si vede lo sposo mostrare in che condizioni si trova dopo ogni drink. Un'usanza inglese, che però è diventata di moda anche qui in Italia. Dove è stato girato il filmato? Dall'inflessione dialettale della sposa sembrerebbe in Umbria.