Principe Andrea, accordo con Virginia Giuffre: pagherà un indennizzo alla donna che lo accusa di abusi sessuali

Il principe Andrea, secondogenito della regina Elisabetta II, ha trovato un accordo per risolvere la causa con Virginia Giuffre, che lo accusa di averla abusata sessualmente quando era ancora minorenne, nell'ambito dei traffici sessuali organizzati dall'ex finanziere Jeffrey Epstein.

Nel documento del caso civile si riporta che è stato raggiunto un «accordo extra giudiziale» che porterebbe all'archiviazione del caso «dopo che la signora Giuffre avrà ricevuto un risarcimento». La cifra stabilità è confidenziale.

In una documentazione congiunta presentata dalle parti, Andrea ha fatto sapere che, oltre alla somma che verserà a Virgina Giuffre, «intende anche fare una donazione sostanziale a un ente di beneficenza a sostegno dei diritti delle vittime», riporta il "New York Times". Il principe decaduto non ha ammesso nessuna delle accuse mosse dalla signora Giuffre contro di lui nella dichiarazione che annunciava la transazione.

