Prigozhin è vivo? I dubbi dell'intelligence ucraina sul capo della Wagner: «Nessuna certezza, dobbiamo aspettare»

Prigozhin potrebbe non essere morto davvero. Sono i sospetti dell'intelligence ucraina. Non sono sicuri, cioè, che l'ex capo del Gruppo Wagner, sia morto nello schianto dell'aereo Embraer Legacy 600 avvenuto il 23 agosto nella regione russa di Tver.

Certa «al 100%» risulta invece la morte del suo braccio destro Dmitry Utkin. Lo ha dichiarato il portavoce degli 007 di Kiev Andriy Yusov in un'intervista a Ukrinform. «Al momento possiamo parlare al 100% della morte confermata di Utkin e di alcuni altri passeggeri. Per quanto riguarda Prigozhin, non tutte le domande sono ancora chiuse», ha detto Yusov rifiutandosi di fornire ulteriori dettagli.

«Mi concentrerò semplicemente sul fatto che possiamo confermare la morte di Utkin e di molti altri collaboratori di Prigozhin», mentre per quest'ultimo «credo che dovremo aspettare ancora un po'», ha concluso il portavoce degli 007 ucraini.

In una lunga intervista a Ukrinform Yusov dice chiaramente che la possibilità che Prigozhib sia vivo c'è. Alla domanda sullo schianto del 23 agosto scorso, Yusov risponde: «Attualmente possiamo parlare al 100% della morte confermata di Utkin e di alcuni altri passeggeri. Per quanto riguarda Prigozhin, diciamo che non tutte le questioni sono ancora chiuse. Per quanto riguarda gli organizzatori, pensiamo, chi altro può trarne vantaggio? Penso che qui, in linea di principio, tutto sia abbastanza ovvio».

Alla domanda: si può approfondire su Prigozhin? L'intelligence ucraina dubita della sua morte? La risposta è questa: «Mi concentrerò semplicemente sul fatto che possiamo confermare la morte di Utkin e di molti altri soci di Prigozhin. Per quanto riguarda l'estrattore in PVC, penso che dovremo aspettare ancora un po'. Bisogna operare con fatti accertati, bisogna ancora aspettare».