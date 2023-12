Ucraina, per l'intelligence britannica i missili russi Kinzhal non sono imbattibili: sono stati intercettati

Per Putin sono imbattibili ma, secondo l'intelligence britannica, i missili balistici Kinzhal (pugnale) lanciati da Mosca non lo sono affatto. A riportare la notizia “Business Insider”, il sito d'informazione Usa. La notizia arriva dal ministero della Difesa britannico che ha diffuso un aggiornamento dell'intelligence sostenendo che i Kh-47M2 Kinzhal russi in molti lanci «hanno probabilmente mancato gli obiettivi prefissati, mentre l'Ucraina è riuscita anche a intercettare gli attacchi di questo apparentemente imbattibile sistema». Era stato lo stesso Vladimir Putin, a usare, nel 2018, il termine. Secondo l'Aeronautica militare inglese, la Russia probabilmente ha lanciato uno dei missili contro un obiettivo nell’Ucraina centrale il 14 dicembre, la prima volta da agosto. Schierando questi missili dopo alcuni mesi.

I LANCI

Secondo un post Telegram dell'Aeronautica ucraina, la Russia ne ha lanciati tre verso Kiev e verso un aeroporto strategico nella città occidentale di Starokonstantinov. L'Ucraina ha diffuso la notizia che un'unità antimissile ne ha intercettato uno nella regione di Kiev, ma non è stato specificato cosa sia successo agli altri due. Già ad ottobre l'Aeronautica inglese aveva sostenuto che la prestazione di Kinzhal fosse stata finora "scarsa", nonostante l'enfasi con cui la Russia aveva descritto il sistema.

IL DISCORSO DI PUTIN

In un discorso del 2018, all’Assemblea federale russa, Putin aveva annoverato il sistema tra le sei super armi.

All'epoca, aveva sostenuto, sempre secondo l'Aeronautica militare britannica, che il missile «volava a una velocità ipersonica, dieci volte superiore alla velocità del suono e che si poteva manovrare in tutte le fasi della sua traiettoria di volo». Precisando che proprio la velocità gli consentisse «di superare tutti i sistemi di difesa antiaerea e antimissile esistenti e - aveva detto il presidente russo - credo, futuri, trasportando testate nucleari e convenzionali in un raggio di oltre 2.000 chilometri». Tuttavia, l'affermazione che il Kinzhal sia un'arma ipersonica non reggerebbe dopo un esame accurato. I missili sono considerati “ipersonici” quando viaggiano a una velocità cinque volte superiore a quella del suono con “manovrabilità significativa”,secondo il Regno Unito. Sebbene i missili balistici, come il Kinzhal, abbiano la capacità di volo ipersonico con una certa manovrabilità, non avrebbero però una capacità di volo ipersonico sostenuta, hanno detto gli esperti. Kinzhal è un sistema avanzato progettato per essere lanciato a velocità e altitudine dal MiG-31, un veloce aereo da combattimento russo, secondo il Centro per gli studi strategici e internazionali.