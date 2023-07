Prigozhin, il generale americano: «Probabilmente è morto, l'incontro con Putin è stato simulato»

Il capo del gruppo mercenario ammutinato di Wagner, Yevgeny Prigozhin, è probabilmente morto o imprigionato. Il suo incontro con il presidente russo Vladimir Putin sarebbe stato probabilmente simulato, secondo il generale in pensione americano Robert Abrams, ora collaboratore di ABC News. "La mia valutazione personale è che dubito che vedremo Prigozhin mai più pubblicamente", ha detto all'emittente televisiva statunitense. "Penso che verrà messo in clandestinità, o mandato in prigione, o trattato in qualche altro modo, ma dubito che lo rivedremo mai più".

L'incontro simulato

Alla domanda se pensava che l'uomo d'affari miliardario fosse vivo, Abrams ha detto: “Personalmente non penso che lo sia, e se lo è, è in una prigione da qualche parte".

Il generale ha anche sollevato dubbi su un incontro che, secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, Putin ha tenuto con Prigozhin e tutti i suoi alti comandanti Wagner il 29 giugno, cinque giorni dopo il fallito ammutinamento. "Sarei sorpreso se vedessimo effettivamente la prova della vita che Putin ha incontrato Prigozhin".