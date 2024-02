Prete benedice i bambini con una pistola ad acqua: il video diventa virale e scoppia la polemica

Francisco Canovas Rodriguez ha deciso di rendere più moderna una cerimonia religiosa. Il 16 febbraio nella chiesa di Los Salesianos, ad Algeciras, il prete ha iniziato la funzione “benedicendo” i bambini con una pistola ad acqua. Questo gesto è stato ripreso e pubblicato sui social.

La benedizione

Il parroco ha sorpreso tutti i fedeli portando con sé una pistola d'acqua in chiesa. l'intenzione era quella di adottare un approccio nuovo e festoso al rito della benedizione, soprattutto per i bambini della sua congregazione. Questo gesto è stato preso dai più piccoli con molto entusiasmo e non ha solo rappresentanto un momento di divertimento ma anche un nuovo modo creativo di coinvolgere i più piccoli nelle pratiche religiose, rendendo la fede un'esperienza gioiosa.

Il gesto diventato virale

La “nuova” benedizione è diventata presto un fenomeno sui social network, grazie a un video pubblicato su TikTok, dove si può vedere il sacerdote in "azione".

Este cura está bautizando a distancia en Algeciras. pic.twitter.com/DXJpQVgArK — Niporwifi © (@niporwifi) February 24, 2024