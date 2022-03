Polonia, lanciamissili Patriot degli Usa posizionati nell'aeroporto a 80 chilometri dal confine con l'Ucraina

All'aeroporto internazionale di Rzeszow-Jasionka, in Polonia, a ottanta chilometri dal confine con l'Ucraina, è stato installato il sistema missilistico americano Patriot. A mostrare le immagini è il Daily Mail: il sistema di difesa terra-aria è stato posizionato dopo che una flotta di aerei della US Air Force è arrivata dalla base di Ramstein, in Germania. L'EUCOM, il corpo militare statunitense per l'Europa con quartier generale a Stoccarda, ha dichiarato martedì scorso che avrebbe installato i Patriot in Polonia come «dispiegamento difensivo» sulla scia dell'invasione dell'Ucraina da parte delle forze russe.

I movimenti in aeroporto

Le batterie missilistiche secondo le immagini puntano ad est, verso l'Ucraina: i livelli di allerta all'aeroporto sono aumentati dopo i bombardamenti di domenica nella base militare di Yavoriv, a pochi chilometri dal confine con la Polonia, che ha causato almeno 35 morti e 134 feriti. I Patriot sono sistemi missilistici di difesa aerea progettati per contrastare e distruggere missili balistici a corto raggio in arrivo, velivoli e missili da crociera. Sono razzi a combustibile solido e ogni unità costa fino a 800 milioni di sterline.

Il loro dispiegamento è avvenuto quando il Daily Mail ha visto diversi jet militari provenienti da nazioni della Nato tra cui Gran Bretagna, Spagna, Italia e Canada, nonché gli Stati Uniti, atterrare a Rzeszow. I siti di monitoraggio radar di volo li hanno mostrati mentre si avvicinavano allo spazio aereo polacco dai loro punti di decollo e poi spegnevano i loro transponder mentre si apprestavano all'atterraggio. La base viene utilizzata come hub logistico per le consegne militari con una fila di camion registrati ucraini in attesa sulla strada che porta all'aeroporto.